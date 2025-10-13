1年來台3次！JPOP灶腳冠軍是他們　PSYCHIC FEVER：明年再見

記者吳睿慈／台北報導

日本放浪一族新生代人氣團體PSYCHIC FEVER from 放浪一族登上本年度JPOP灶腳冠軍，他們12日晚間在台北三創CLAPPER STUDIO開唱，今年內3度來台，對台灣粉絲已經相當熟悉，更用國、台語雙語並用甜言蜜語融化粉絲心。

▲PSYCHIC FEVER才剛站上小巨蛋潮台北舞台，12日馬上又在台北開唱。（圖／LDH愛夢悅提供）



7位成員劍、中西椋雅、渡邊廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣與WEESA以滿滿誠意回饋粉絲，除了帶來多達25首作品，大展唱跳實力，更特別準備驚喜互動。志與WEESA在抒情段落送花給粉絲掀起羨慕尖叫；中西椋雅更化身DJ帶來震撼SHOWCASE，節奏炸裂、瞬間將全場化為派對現場。

▲PSYCHIC FEVER國語、台語雙管齊下撩粉絲。（圖／LDH愛夢悅提供）



團員們也展現努力學習中文與台語的成果，現場熱情喊話展現滿滿親和力，志用可愛口音問候「挖緣投嗎？哩就勾錐，抖蝦！（我帥嗎？你很可愛，多謝）」笑翻全場；劍甜蜜告白「我是 TSURUGI，心裡都是妳」，龍臣深情說：「我是龍臣，你們是我的女神。」渡邊廉俏皮補上「我是渡邊廉，也是你的人」，JIMMY溫暖地表示「很開心又見到大家！」，WEESA活力喊出「我是 WEESA，一起創造回憶殺」，最後由椋雅以流利中文收尾：「我們會繼續用音樂，把LOVE、DREAM、HAPPINESS帶給大家。」

▲PSYCHIC FEVER相約粉絲明年再見 。（圖／LDH愛夢悅提供）



安可時，全場與他們大合唱代表曲〈Just Like Dat〉，氣氛衝上最高潮。PSYCHIC FEVER 最後以獻給粉絲的〈PROMISE〉溫暖收尾，在燈海與掌聲中劃下完美句點，並以中文約定「明年再見！」