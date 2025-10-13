昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

記者孟育民／台北報導

長榮航空爆出員工過世憾事！有空服員在社群平台爆料，一名長榮空姐在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世，讓空服員工作生態掀起外界關注。對此，也曾是長榮空姐，藝人敖犬的老婆發發，也痛心發聲了，希望未來不要再發生這樣的憾事。

▲發發痛心發聲。（圖／翻攝自IG／piglettickle）

發發於去年離開11年的航空業，當時還曬出水晶指甲，並表示離職就是要叛逆，「以前上班的服儀檢查是自己覺得最煩的事情之一，甚至還有給空姐參考頭髮可以染的顏色色卡，有種活到30歲還在上女子高中的感覺。」如今對於空服員發生憾事，發發也回覆留言，「好難過，真的太心痛了， 沒有比身體健康更重要的事情，希望未來不要再發生這樣的憾事。」

事實上，敖犬先前也心疼發發11年的空服員生活，不但生理時鐘大亂，甚至有嚴重失眠，「就算沒去上班的日子，在家也無法放鬆好好睡覺，很難入眠也很容易醒，有段時間她幾乎忘記睡覺這項本能，瀕臨崩潰問我『我會不會突然死掉』。」讓他看見心疼不已，表示雖然很尊重這份職業，但也無法接受發發身體健康受到影響，「什麼免疫力很差尋麻疹那些就不說了根本說不完，也許每個人體質承受力大不相同，有些人可能情況也不會那麼嚴重，但我就是覺得發發的情況不能再ㄍㄧㄥ下去了。」

▲敖犬看著發發為工作影響健康，心疼不已。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

事件持續延燒，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。