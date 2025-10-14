ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
10月14日星座運勢／水瓶股票大賺　巨蟹升官加薪有望

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：職等獲得提升

感情：有心動的感覺

財運：股票族易獲利

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：待人合情合理

感情：微笑待人友善

財運：發現投資方向

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：上班心情愉快

感情：愛情機會很多

財運：投資思路清晰

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：決策很有魄力

感情：愛情際遇頗好

財運：留意財經消息

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：處女

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：自我技術提升

感情：戀情進展順利

財運：獲得意外之財

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：取得小道消息

感情：療癒幸福感情

財運：做好投資計劃

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：金牛

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：升官加薪機會

感情：與異性多聊天

財運：投資瞄準時機

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：開通事業版圖

感情：激情保持長久

財運：求財積極進取

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：說好話得人緣

感情：愛情甜蜜快樂

財運：看看投資筆記

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：天秤

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：得到機密商機

感情：燦爛甜美笑容

財運：投資不必執著

幸運色：大紅色

貴人：射手

小人：水瓶

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：工作實力提升

感情：多點甜言蜜語

財運：多閱讀有收穫

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：獲得技術支援

感情：伴侶更加支持

財運：舊識提供協助

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

