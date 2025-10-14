10月14日星座運勢／水瓶股票大賺 巨蟹升官加薪有望
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：職等獲得提升
感情：有心動的感覺
財運：股票族易獲利
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：待人合情合理
感情：微笑待人友善
財運：發現投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手
天秤座 ♎
工作：上班心情愉快
感情：愛情機會很多
財運：投資思路清晰
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：決策很有魄力
感情：愛情際遇頗好
財運：留意財經消息
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女
金牛座 ♉
工作：自我技術提升
感情：戀情進展順利
財運：獲得意外之財
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：取得小道消息
感情：療癒幸福感情
財運：做好投資計劃
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：升官加薪機會
感情：與異性多聊天
財運：投資瞄準時機
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：開通事業版圖
感情：激情保持長久
財運：求財積極進取
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：說好話得人緣
感情：愛情甜蜜快樂
財運：看看投資筆記
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：得到機密商機
感情：燦爛甜美笑容
財運：投資不必執著
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：工作實力提升
感情：多點甜言蜜語
財運：多閱讀有收穫
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：獲得技術支援
感情：伴侶更加支持
財運：舊識提供協助
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響