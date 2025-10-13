粉絲一問香水！金宇彬秒喊經紀人「送私人香水」　韓網狂讚：真男人

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金宇彬近日因一段與粉絲互動的影片在網路上瘋傳，再度展現他貼心又真誠的一面。影片顯示，他在品牌簽名會上，聽到一位女粉絲詢問：「什麼樣的香水適合我？」竟毫不猶豫地喊來經紀人，堅持要把自己正在使用的香水親手送給對方，暖舉令網友直呼：「這才是真男人！」

▲金宇彬大方送粉絲香水。（圖／翻攝自X／sikie_d）



據悉，這場簽名會於上個月舉行。女粉絲因長期喜愛金宇彬，特地前來參加活動。當她問出「自己適合什麼香水」時，沒想到金宇彬立刻轉頭呼喚經紀人，準備取出自己愛用的香水。女粉見狀趕緊揮手阻止，急著解釋：「我不是為了這樣才問這個問題的！」兩人因此上演了一場可愛的「送妳」、「不用啦」來回互動，最後在金宇彬的堅持下，粉絲還是收下了這份香氣滿滿的禮物。

這段影片於12日被上傳至社群平台 X（前Twitter），隨即掀起熱烈討論，累積超過2萬則轉發與2.8萬個愛心。不少韓網友留言大讚金宇彬是真誠又有愛的藝人，「他真心為粉絲著想，之前也曾親自前往已故粉絲的葬禮致意」、「沒有一秒猶豫就把自己用的香水送出去，太帥了」、「他對粉絲一向真誠，甚至曾在機場買免稅禮物回送長期支持者」。

還有粉絲補充一個「甜蜜細節」指出：「金宇彬每部戲的角色都會用不同香水，這場簽名會是新劇《願望成真》公開前的活動，他送出的香水就是劇中角色使用的那款。想到這點就讓人心跳加速！」