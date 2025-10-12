童雲晞、康庭瑋快閃演唱！「百萬歌手」師兄姐驚喜現身

記者許逸群／台北報導

新生代創作歌手童雲晞與康庭瑋，攜手舉辦「新聲報到快閃之旅」於西門町熱鬧登場，兩人除了演唱自己的全新單曲之外，還為公益團體「紅心字會」的弱勢家庭、兒童及獨居長者募集營養餐食，現場吸引許多粉絲及現場民眾駐足。

▲陳佩賢（左起）、康庭瑋、童雲晞、陳宇祥公益開唱。（圖／紅心字會提供）

驚喜的是，唱紅戲劇主題曲〈惜命命〉的陳佩賢與陳宇祥，也化身觀眾在人群之中，兩人還大方捧著蛋糕帶領全場的觀眾一起為康庭瑋慶生，讓康庭瑋又驚又喜。值得一提的是，陳佩賢與陳宇祥兩人因為合作歌曲曾被粉絲誤會是情侶，當時陳佩賢的家人還打長途電話來關心瞭解！

▲新生代創作歌手康庭瑋與童雲晞。（圖／紅心字會提供）

「福茂新聲報到快閃之旅」童雲晞以輕快旋律與律動感十足的節奏，將戀愛裡的悸動與甜蜜化作最適合夏天的〈夏日浪漫〉；康庭瑋則帶來充滿公路搖滾感的〈Simple Things〉，以真誠的青春氣息唱出生活裡最簡單的快樂。

童雲晞以渾厚嗓音與獨特唱腔征服現場，讓人隨節奏搖擺；康庭瑋則以青春洋溢的舞台魅力帶動氣氛，兩人默契十足的合唱更掀起一波高潮，贏得滿場掌聲。紅心字會公益大使的陳佩賢、童雲晞、康庭瑋，也不忘拉著陳宇祥一起為公益開唱，四人在街頭號召民眾一起響應幫助弱勢。

▲四人一起號召民眾做公益幫助弱勢。（圖／紅心字會提供）