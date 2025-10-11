諧星界國寶高群超會唱！　陽帆穿日本浴衣被吳欣達「摸光光」

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》邀請到永遠的《天天開心》能唱、能演又超會主持的高群以及粉紅超跑實力派台語女神林姍，兩人合唱〈風鈴聲〉可愛又甜蜜的互動，粉紅泡泡太強烈讓主持人白冰冰衝出來喊：「給我分開」，兩人都已婚要保持距離，讓高群哭笑不得說林姍都可以當我姪女了！

▲陽帆(右)抱怨被吳欣達「摸光光」。（圖／民視提供）

但薑還是老的辣，唱歌到位，高群一口流利婚禮祝賀詞更是聽得現場讚嘆聲連連，讓主持人直呼70多歲高群也算是諧星界國寶了，真的要好好保護。

▲高群(右)寶刀未老。（圖／民視提供）

演唱〈粉紅超跑〉媽祖歌曲後，主持人白冰冰提到林姍聲勢勢如破竹得到媽祖庇佑，外場活動接不完更是斬獲一票粉絲，林姍感謝媽祖以及粉絲的支持，節目更與莊振凱合唱〈祈禱你平安〉讓觀眾聽得如癡如醉。

主持人更是難得加碼演唱，白冰冰與吳欣達穿上日本浴衣合唱輕快的日本童謠，現場氣氛熱烈，陽帆難得穿上日本浴衣爆料說：「這是吳欣達幫我穿的，左邊摸過來又摸過去，人家全身都被摸光光了」，讓全場笑翻。陽帆大力讚賞唱起日本歌堪稱全台第一的吳欣達，讓他歌癮犯了，兩人一起合唱日本歌〈宗右衛門町〉，有一種英雄惜英雄的默契。