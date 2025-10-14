專訪／《人生清理員》田調永生難忘！黃冠智目睹「燒炭現場」嚇傻

記者黃庠棻／專訪

男星黃冠智在2016年陸續接拍多支廣告，隔一年正式在演藝圈出道，2021年憑藉影集《返校》入圍金鐘獎最具潛力新人獎，隔年憑藉《降河洄游》奪下男配角獎，2025年可以說是他豐收的一年，分別憑藉《聽海湧》與《人生清理員》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎與男配角獎。

▲黃冠智入圍本屆金鐘獎兩項大獎。（圖／記者林敬旻攝）

近日，黃冠智接受《ETtoday星光雲》專訪，分享自己為了《人生清理員》下了許多功夫，由於進組比較晚，他一加入就馬上參與田調工作，親自體驗清理員平日的工作項目，包括協助清理、進行水電檢查等，回想當時的情景他忍不住直呼「被現場震撼到」。

▲黃冠智接演《人生清理員》，親自到案發現場做田調。（圖／果陀娛樂提供）

原來，黃冠智第一次接觸現場，就是到一處燒炭輕生的現場，那是在一棟大樓，案發現場雖然在高樓層，但他在一樓就聞到「像是有老鼠死掉、滿滿油脂、魚市場的味道」，後來上樓之後發現現場都是被膠帶封死的痕跡，一進門更是讓他相當震驚，雖然大體已經被移走，但他仍看到「「一坨棉被、血、排泄物，全都是乾掉的」。

▲黃冠智接演《人生清理員》，親自到案發現場做田調。（圖／果陀娛樂提供）

後來，黃冠智跟著清理職人一起動手清理了現場，他說道「即使回到家，那股混雜著異味與腐敗的氣味似乎都還縈繞在身邊」，他記得當時清理員還告訴他「你很幸運，一來就碰上這麼慘烈的狀況」，如此奇特的回憶讓他直呼「永生難忘」。

▲黃冠智分享田調過程。（圖／記者林敬旻攝）

除了處理燒炭輕生的案發現場，黃冠智還到了一處獨居老人老死過世的現場清理，他坦言這一次有感受到不一樣的磁場，他本身沒有特殊體質，也不太會感應到超自然現象，但處理完這個案件後，一回家就開始嘔吐，後來有老師給淨化水讓他回去噴灑，再去行天宮走走、拜拜才好一點。

▲黃冠智分享田調過程。（圖／記者林敬旻攝）

而黃冠智在《人生清理員》中與兩位資深大咖演員金士傑、陸弈靜皆有許多對手戲，被問及是否會有更大壓力時，他坦言「不會，反而覺得跟他們對戲很爽」，他跟厲害的演員演戲反而會激發自己的潛力，更忍不住狂讚兩位前輩「很會帶戲」。

▲黃冠智分享《人生清理員》拍攝過程。（圖／果陀娛樂提供）



尤其是在《人生清理員》飾演他母親的陸弈靜，黃冠智笑說「跟陸姐演戲要很專注，不知道她會丟什麼即興演出」，他透露劇中的母子互動名場面，竟然是前輩的即興演出，當他不小心碰到「哥哥的護身符」時，失智的媽媽會激動地丟東西、痛罵，坦言「這段是劇本上沒有的」，他更直呼「能夠入圍金鐘獎，完全要感謝陸姐」。

▲黃冠智分享《人生清理員》拍攝過程。（圖／果陀娛樂提供）

至於另一部讓黃冠智入圍男主角的《聽海湧》，他坦言「新海輝這個角色影響我很深」，因為從試鏡開始他就將自己的重心擺在這部作品，因此當戲拍完之後，感受到很深的空虛感，後來他把自己的英文名字改成跟角色一樣的Akira，直言「太有共感了，覺得我正在經歷他承受過的所有事情」。

▲黃冠智坦言《聽海湧》影響自己很深。（圖／公視提供）

拍攝《聽海湧》期間，黃冠智與飾演弟弟「新海志遠」、同時也將與他一起角逐金鐘獎男主角獎的吳翰林培養出深厚友誼，他透露兩人在試鏡的時候就一拍即合，當時必須跟其他演員一起搭配「哥哥、弟弟」的組合，試過一輪之後，兩人都覺得跟對方搭起來最舒服，還在私下聊天中告白「跟你最合，如果是你就好了」，沒想到最後成真。

▲黃冠智與吳翰林拍攝《聽海湧》建立起深厚友誼。（圖／公視提供）

而黃冠智與吳翰林為了拍攝《聽海湧》，一起到日本合宿了三個禮拜，建立起很深的革命情感，兩人什麼話題都能聊，在外地生活也都互相鼓勵，他笑說「吳翰林是我的定心丸」。事實上，黃冠智與吳翰林其實是同一屆北影新人，他幽默地笑說「我們那一屆很厲害喔」，甚至還有入圍迷你劇集／電視電影女主角獎的韓寧。

▲黃冠智與吳翰林拍攝《聽海湧》建立起深厚友誼。（圖／公視提供）

2025年對於黃冠智的戲劇路上，無非是收穫很大肯定的一年，儘管如此他仍保持謙虛態度，努力熬過經濟較為困難的時期，坦言「現在的影視圈越來越辛苦，演員也越來越多，現在覺得很幸運，只要有戲可以演就很幸福，所以我現在是幸福的。」

▲黃冠智認為只要有戲可以演，就是幸福的。（圖／記者林敬旻攝）