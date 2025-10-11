「情色教主」半夜突PO報案單！暴瘦30kg…控前男友3罪狀：騙我1年

記者潘慧中／綜合報導

雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，以亮麗外貌、直率敢言的作風深受喜愛。不時會分享生活點滴的她，11日凌晨突然在社群網站亮出4個多月前的報案單，「沒錯，我去報警了」，讓粉絲相當擔心。

▲雪碧11日半夜突然在社群網站亮出4個多月前的報案單。（圖／翻攝自Threads／sprite0719ss）



雪碧解釋起因是前男友3、4年前弄丟了她的車還不敢說，直到收到違規罰單，才驚覺有人掛著她的車牌在桃園亂跑，「我才知道他騙我一年多，說車子還在他家樓下！」

雪碧氣憤地說，前男友當時接到她電話時還以為有機會復合，「結果被我逼問之下，他才承認車早就不見了，真的是很垃圾！」回憶起交往過程，她坦言對方「前面真的偽裝得很好，把自己塑造成完美形象」，讓她一度深陷其中。

▲雪碧和前男友分分合合了6次。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



後來分分合合6次，雪碧透露前男友在求復合時花樣百出，「不是送花就是下跪情緒勒索，甚至還跳樓、自殺吞藥，我還心軟送他去醫院。」然而，這段關係最終仍以痛苦收場。

雪碧直言，患有暴怒症的前任會摔東西、砸手機，讓她被迫藏好家中的尖銳物品，「怕他控制不了傷害我」，而且總是無故懷疑她偷吃，「每次都半夜丟我衣服叫我滾」，長期活在言語暴力之下的她，「瘦了快30公斤」，身心幾乎被掏空。最後，她終於鼓起勇氣搬離：「我下定決心，偷偷租房，一天內把東西清空，才完美分手！」

▲雪碧一度因此暴瘦將近30公斤。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）



事過境遷，雪碧用這段經歷提醒粉絲：「真的要學會斷捨離跟自救，自己的房子、自己的收入，才是安全感的來源。」她也強調，有了穩定的生活與經濟基礎，才能重新變得堅強又漂亮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995