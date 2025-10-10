新人歌手拍MV「慘遇豪雨攪局」場景全淹水　傻眼：太誇張

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手政學zedx推出新歌〈塵 dust.〉，用低語般的聲線唱出感情化為塵埃的瞬間，描寫「明明想放下卻還在原地」的心境。他說，這首歌像一場自我對話，「有些人事雖然不在了，但留下的情感會一直停留在記憶的角落。」

▲政學zedx推出新歌〈塵 dust.〉。（圖／無有文化提供）

〈塵 dust.〉是他即將發行首張專輯《noise.》的前導單曲，延續「腦中的雜訊變成音樂」概念，探索時間、空間與情感循環。靈感來自一位朋友的故事，「他分手後還會聽對方推薦的歌、走曾經一起去的地方。」政學zedx笑說：「那種情緒很真，也很人性。」

《noise.》由韋恩林W.LIN與周已敦聯手製作，兩人分別為林宥嘉、草東沒有派對、TRASH等歌手打造過作品，更曾獲金曲獎肯定，這次攜手讓整張專輯兼具實驗性與流行度。

▲新人歌手政學zedx。（圖／無有文化提供）

不過在拍攝MV期間突遇豪雨，導致場景全淹，劇組臨時重整拍法反讓畫面更真實，政學zedx笑說：「那場雨太誇張，大家幾乎全身濕透！」他也從中學會接受不完美，「有時候臨場的狀況反而會拍出最打動人的畫面。」