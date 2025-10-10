李淳《動物園》遭2噸大象甩鼻攻擊「靠武術閃過」　王柏傑對戲白犀牛融化

記者蕭采薇／高雄報導

台灣首部動物職人劇《動物園》將於雄影世界首映前兩集，製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳來到高雄參與盛會。演員們為了與動物對戲，接受了紮實的特訓，其中大象的危險度最高，眾人開玩笑說：「所以交給李淳，他會武術。」此外，李淳與父親李安的電影《李小龍》先前爆出因資金卡關，他對電影進度，他回應：「努力中。」

▲職人劇《動物園》主演（左起）王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

製作人唐在揚表示，《動物園》是台灣第一部以「動物職人」為主題的影集，能夠順利拍攝，全靠高雄市政府和壽山動物園的鼎力支持，「一般來說，動物園不太允許進入後場，但壽山園區完全開放、不藏私，全力協助我們，才能完成這部作品。」他透露這次還赴紐約取景，後半段劇情會越來越精彩。

導演蘇文聖透露，王柏傑和白犀牛拍對手戲，李淳則和大象培養默契，邵雨薇則是和猴子對戲，大家還親自體驗清理動物糞便，甚至後來對「氣味」都完全麻木了。王柏傑分享，第一次面對白犀牛時非常震撼，「牠超大一隻，但出乎意料的親人，還會排隊要人摸！有時兩隻會爭寵，超可愛，真的被療癒到。」

▲《動物園》主演（左起）李淳、邵雨薇、王柏傑，分享與動物互動的趣事。（圖／高雄電影節提供）

邵雨薇則是超愛猴子，身為高雄人的她對壽山相當熟悉，「我以前常在壽山附近玩，從沒被猴子攻擊過。」劇中有一幕邵雨薇提著伴手禮被猴子搶食，但實際上猴子竟然都不去搶她食物，還需要刻意引誘，「我看到猴子媽媽跟我對到眼，結果還倒退兩步。」邵雨薇為戲「真清大便」，真的是保育員的日常工作，不過因為自己平常就養很多寵物，所以不太排斥。

▲邵雨薇本身是高雄人，對壽山動物園和獼猴都很熟悉。（圖／高雄電影節提供）

李淳飾演與大象共處的保育員，為了和動物熟悉，他就算沒戲也會全副武裝去和大象陪養感情，坦言大象非常聰明，也很有個性，有時牠會假裝跟你很熟，鼻子軟軟的看似溫馴其實很危險，「有一次在拍，我需要牠鼻子伸過來 ，就引導牠鼻子稍微出來一點，結果大象就不爽，鼻子甩到我身上，但幸好我會武術，有閃過，你會對牠有感情，但又敬畏牠。」不過最後李淳能直接拿東西給大象吃，成為除了原本的專屬保育員外，能和大象這麼親近的人。

▲李淳和大象對戲最危險。（圖／高雄電影節提供）

3位演員在片中穿上保育員裝備，笑說常被民眾誤會是園方員工，遇到遊客會上前問路或詢問園區資訊，也只能大概指出方向。被問到如何分配3位演員的動物夥伴？蘇文聖表示，因為每天進入動物園後場的時間有限，只能挑選能待最久、最親人又好配合的動物，白犀牛便雀屏中選，而大象是必拍名單，開玩笑說「剛好李純又會武術」，所以配對成功。由於跟動物對戲仍有一定風險，唐在揚表示都有幫大家保險，蘇文聖補充，他們當初詢問可以離動物多近？園方回應也很有趣，「他們說看你保險保多少」。

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖。（圖／高雄電影節提供）

劇中王柏傑和台灣黑熊有對手戲，他透露那當然不是真正的黑熊，不然他可能人無法在這，蘇文聖透露，那場戲是請一個演過電影《猩球崛起》的特效演員飾演黑熊，動作相當專業。

▲王柏傑與白犀牛對戲。（圖／高雄電影節提供）

蘇文聖透另提到，原本計畫讓壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」入鏡，沒想到在開拍前就離世，「那是園區的明星動物，我們也因此臨時修改劇本，成為拍攝過程中的小遺憾。」劇組遠赴紐約取景，李淳被問有沒有當在地嚮導，被同劇組演員虧「完全沒有！」但李淳有請父親李安帶大家走訪紐約，也是誠意滿滿。