「日本最帥高中生」來台
酷炫19歲就植髮
連晨翔寵妻「替劉品言煮薑茶」　
李淳《動物園》遭2噸大象甩鼻攻擊「靠武術閃過」　王柏傑對戲白犀牛融化

記者蕭采薇／高雄報導

台灣首部動物職人劇《動物園》將於雄影世界首映前兩集，製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳來到高雄參與盛會。演員們為了與動物對戲，接受了紮實的特訓，其中大象的危險度最高，眾人開玩笑說：「所以交給李淳，他會武術。」此外，李淳與父親李安的電影《李小龍》先前爆出因資金卡關，他對電影進度，他回應：「努力中。」

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲職人劇《動物園》主演（左起）王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

製作人唐在揚表示，《動物園》是台灣第一部以「動物職人」為主題的影集，能夠順利拍攝，全靠高雄市政府和壽山動物園的鼎力支持，「一般來說，動物園不太允許進入後場，但壽山園區完全開放、不藏私，全力協助我們，才能完成這部作品。」他透露這次還赴紐約取景，後半段劇情會越來越精彩。

導演蘇文聖透露，王柏傑和白犀牛拍對手戲，李淳則和大象培養默契，邵雨薇則是和猴子對戲，大家還親自體驗清理動物糞便，甚至後來對「氣味」都完全麻木了。王柏傑分享，第一次面對白犀牛時非常震撼，「牠超大一隻，但出乎意料的親人，還會排隊要人摸！有時兩隻會爭寵，超可愛，真的被療癒到。」

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲《動物園》主演（左起）李淳、邵雨薇、王柏傑，分享與動物互動的趣事。（圖／高雄電影節提供）

邵雨薇則是超愛猴子，身為高雄人的她對壽山相當熟悉，「我以前常在壽山附近玩，從沒被猴子攻擊過。」劇中有一幕邵雨薇提著伴手禮被猴子搶食，但實際上猴子竟然都不去搶她食物，還需要刻意引誘，「我看到猴子媽媽跟我對到眼，結果還倒退兩步。」邵雨薇為戲「真清大便」，真的是保育員的日常工作，不過因為自己平常就養很多寵物，所以不太排斥。

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲邵雨薇本身是高雄人，對壽山動物園和獼猴都很熟悉。（圖／高雄電影節提供）

李淳飾演與大象共處的保育員，為了和動物熟悉，他就算沒戲也會全副武裝去和大象陪養感情，坦言大象非常聰明，也很有個性，有時牠會假裝跟你很熟，鼻子軟軟的看似溫馴其實很危險，「有一次在拍，我需要牠鼻子伸過來 ，就引導牠鼻子稍微出來一點，結果大象就不爽，鼻子甩到我身上，但幸好我會武術，有閃過，你會對牠有感情，但又敬畏牠。」不過最後李淳能直接拿東西給大象吃，成為除了原本的專屬保育員外，能和大象這麼親近的人。

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲李淳和大象對戲最危險。（圖／高雄電影節提供）

3位演員在片中穿上保育員裝備，笑說常被民眾誤會是園方員工，遇到遊客會上前問路或詢問園區資訊，也只能大概指出方向。被問到如何分配3位演員的動物夥伴？蘇文聖表示，因為每天進入動物園後場的時間有限，只能挑選能待最久、最親人又好配合的動物，白犀牛便雀屏中選，而大象是必拍名單，開玩笑說「剛好李純又會武術」，所以配對成功。由於跟動物對戲仍有一定風險，唐在揚表示都有幫大家保險，蘇文聖補充，他們當初詢問可以離動物多近？園方回應也很有趣，「他們說看你保險保多少」。

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖與主演王柏傑、邵雨薇及李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲職人劇《動物園》製作人唐在揚、導演蘇文聖。（圖／高雄電影節提供）

劇中王柏傑和台灣黑熊有對手戲，他透露那當然不是真正的黑熊，不然他可能人無法在這，蘇文聖透露，那場戲是請一個演過電影《猩球崛起》的特效演員飾演黑熊，動作相當專業。

▲王柏傑分手後首度現身。（圖／高雄電影節提供）

▲王柏傑與白犀牛對戲。（圖／高雄電影節提供）

蘇文聖透另提到，原本計畫讓壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」入鏡，沒想到在開拍前就離世，「那是園區的明星動物，我們也因此臨時修改劇本，成為拍攝過程中的小遺憾。」劇組遠赴紐約取景，李淳被問有沒有當在地嚮導，被同劇組演員虧「完全沒有！」但李淳有請父親李安帶大家走訪紐約，也是誠意滿滿。

 

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

剛剛
剛剛
30分鐘前

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30分鐘前

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

38分鐘前

李淳《動物園》遭2噸大象甩鼻攻擊「靠武術閃過」　王柏傑對戲白犀牛融化

1小時前

「日本最帥高中生」新原泰祐來台激推鹹豆漿　試鏡靠眼神電翻導演：全身發抖

1小時前

連晨翔寵妻「替劉品言煮薑茶」　廚藝獲讚超開心：大成功！

1小時前

曾智希嗆《天才衝衝衝》關卡小兒科　徐乃麟抓狂示範「獅子吼」

1小時前

施柏宇愛上高雄大讚：蒸的肉圓好吃！　鬆口「想置產」順便幫記者買房

1小時前

「泰國梁朝偉」萬洛《有用的鬼》背部全裸露屁　羞認：床戲真的很激烈

2小時前

《哆啦A夢》電影客語版胖虎配音員是他！　入圍廣播金鐘…真面目曝光

2小時前

日正妹偶像朝聖「高雄90元牛肉麵」　釣出一票內行曝光店址

