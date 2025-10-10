「甜心主播」當眾掉Nubra！消風照被傳到LINE 傻眼：所有藝人都看到了

記者潘慧中／綜合報導

林柏妤由於外形甜美，有「甜心主播」的稱號，近年轉戰戲劇圈，出演《實習醫師鬥格》、《女力報到》和《美麗人生》等劇備受好評，後來還受邀參加台北時裝週，心情相當興奮。只不過，當時Nubra其實意外掉了下來，讓她至今仍印象深刻。

▲林柏妤參加台北時裝週時，Nubra其實不小心掉下來了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林柏妤最近在《11點熱吵店》透露，那是她第一次參加台北時裝週，不料因為天氣太熱，她在戶外拍完照進到室內後，全身已汗流浹背，更悲劇的是，「最後要大合照時，我就發現怎麼怪怪的，，胸前一陣不對勁，一塊居然掉下來到這裡，我的肚子！完蛋了怎麼辦！」

▲林柏妤合照前就驚覺不對勁。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



突發狀況讓林柏妤當場嚇壞，只能用手緊緊撐著不讓Nubra掉出來，「我就默默躲在後面，想說『趕快拍一拍』。」一結束拍攝，她立刻衝去廁所補救，未料才走到一半，「完蛋了！它要掉下來了！」

▲▼林柏妤當下只能用手撐住。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



林柏妤哭笑不得地說，這次另一邊也滑下來了，想到當天是穿裙子的狀態，怕整件Nubra掉到地上的她，立刻用大腿夾住。原本心想還好沒人發現，她卻在活動結束兩小時後收到官方攝影師的群組通知，對方不只在群組裡貼出照片，「還特別@我說『柏妤，妳看看妳OK不OK』。」

▲▼林柏妤的Nubra最後還是掉下來了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



結果林柏妤一打開照片，整個傻眼，「照片真的就是這邊凸一塊、這邊消風」，所有藝人、經紀人都在群組裡，「LINE群組裡面的人全部看到！」

▲▼林柏妤的胸部消風照全被群組裡的人看光了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

