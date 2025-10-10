獨家／人氣韓團突襲ETtoday！驚見「練習生回憶」：我要住這裡

記者吳睿慈／專訪



南韓新生代男團DIGNITY由珉碩、LUO、LUKE、ON、亨鎭所組成，他們在2023年參加實境節目《Peak Time》展露頭角，隔年正式出道，青春又活潑的形象受到粉絲喜愛。5人日前首次來到《ETtoday》新聞本部，狂嗑道地零食，甚至吃到當年練習室的味道，驚呼「回憶栩栩如生」，LUKE更脫口想在台北住下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DIGNITY突襲ETtoday新聞本部。（圖／記者李毓康攝）



DIGNITY部分成員過去曾經訪台，再加上前輩M.O.N.T經常分享訪台趣事，聽得5人非常羨慕，這次終於來到台灣，LUKE大讚「街景、景色都很漂亮」。他們蒞臨《ETtoday》，獲得販賣機200元任選的員工福利，5人七嘴八舌討論零食，當看到熟悉的韓國品牌「安城湯麵」，珉碩驚呼：「好神奇喔！」

▲▼DIGNITY在茶水間泡泡麵。（圖／記者李毓康攝）



首度品嚐台灣本土泡麵，DIGNITY親自加入醬包、調味粉，並倒入熱水，LUKE驚艷表示：「我沒有在說謊，這不是泡麵，而是一道料理。」更對著鏡頭大讚「我想要住這裡」，食物很合胃口，希望長住天天知道美味食物。

▲DIGNITY精打細算控制在200元內吃到泡麵、飲料等道地零食。（圖／記者李毓康攝）



▲DIGNITY吃到可樂果時，想起練習生的時期。（圖／記者李毓康攝）



在吃到可樂果時，ON、LUO驚覺「我們以前吃過這個」，原來是在他們還沒出道時，就已經有台灣粉絲送過可樂果零食給他們，瞬間憶起當年練習的點點滴滴，ON大笑：「甚至連現在這個辦公室的桌子，都像是練習室的桌子。」珉碩則感嘆「回憶栩栩如生浮現」。

▲DIGNITY喊話很快會再來。（圖／記者李毓康攝）



這回來台行程中，DIGNITY更現身信義區街頭快閃演出，他們也在專訪時透露「很想參加音樂祭演出」，LUO表示「藉著這次機會，也希望之後可以再來」，全員喊話「我們很快會再回來」。