金鐘國蜜月片意外拍到妻子！　網截圖瘋傳…緊急下片

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手金鐘國近日在YouTube頻道《Gym Jong Kook》公開蜜月影片，沒想到片中意外出現保密到家的妻子的身影，引發外界熱議。影片上傳不久後便遭刪除，更添神祕色彩。

▲金鐘國更新蜜月影片意外拍到妻子身影。（圖／翻攝自韓網）



影片標題為〈飯店早餐、運動〉，內容記錄金鐘國與妻子在法國度蜜月期間的日常。他一如既往地展現健身狂人本色，清晨6點便現身飯店健身房，笑說：「今天是蜜月的第一天，之後應該沒時間運動，所以先來鍛鍊一下。」隔天換了飯店後，他依舊堅持運動，還打趣回應外界：「蜜月期間去運動會吵架嗎？不會啊，她睡著時我去就好。」

然而在介紹飯店內部的片段中，鏡頭不經意拍到金鐘國妻子的側影，從畫面可見對方身材高挑、體態纖細，瞬間引起粉絲與網友關注。由於金鐘國從未公開妻子的真面目，這段畫面被視為「首次曝光」，影片因此在上傳後迅速掀起熱議，不久後悄然下架，目前已無法觀看。

金鐘國於9月5日在首爾江南區飯店舉行婚禮，為保護非藝人身分的妻子，全程低調非公開，雙方僅邀請約50名親友出席。雖然外界對新娘身份充滿好奇，但他先前曾澄清：「除了性別，外界的傳聞沒有一項是真的。」

此次影片中「不小心捕捉到妻子身影」的橋段，再次讓粉絲對這位神祕新娘充滿想像，也讓外界更加關注這位一向重視隱私的「國民肌肉男」如何守護他的婚後生活。