直擊／顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場的藝人是她！

記者蔡琛儀／新北報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚，許多親友昨（8日）紛紛到靈堂致意，遺孀劉又甄昨晚透過顏正國的臉書正式發布訃告，表示顏正國的靈堂將會對外開放三天，分別是10月10日的早上10點至12點，以及10月11日、12日的下午14點至16點，讓所有思念顏正國的親友們，都能有機會前來與他說說話。

▲ 顏正國靈堂佈置的簡單素雅。（圖／記者蔡琛儀攝）

稍早顏正國靈堂內部也曝光，花材選用蝴蝶蘭、百合、菊花等，整個靈堂以白色及綠色系佈置，風格簡單素雅，遺照則是選用他出演《少年吔》的長髮造型劇照，看起來相當飄撇。今第一位到場哀悼致意的藝人則是恬娃，早上9點多就到場。

▲恬娃到顏正國靈堂致意。（圖／記者姜國輝攝）

今天剛好是顏正國51歲冥誕，好友鋼鐵爸（阮橋本）昨晚提前特地為他準備了一桌豐盛的壽宴，讓家人和好友們一起為他慶生，不捨寫：「太多太多的沒有你，我就無法完成的事，為兄感恩你。」並向顏正國喊話：「請你安心放心，我一定竭盡所能，照顧阮家與顏家，你不在的日子裡，我們阮家、顏家 ，一定會好好地照顧自己，請你不必掛念，願來世我們兩家依然成為緊密的一家人，共同分擔人生的歡喜與悲傷，永遠互相扶持。」許願來世再續兄弟情。