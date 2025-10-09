獨家專訪／郭采潔霸氣回歸「帶樂團回家」在台開唱：觀眾對我模糊最好

記者蔡琛儀／專訪

帶著神秘色彩的樂團「Mola Oddity」確定將出席今年「秋OUT音樂節」，於本週六（11日）迎來台灣首演。樂團主唱「Birdy K」正是近年來事業重心轉往大陸的郭采潔。她以歌手出道，後期幾乎都以演員身分活躍於影視圈中，不過始終未忘懷歌唱，本週六的表演，將是郭采潔睽違10年在台灣的公開演出。

▲▼郭采潔如今是樂團Mola Oddity主唱。（圖／翻攝郭采潔IG、Mola Oddity提供）

Mola Oddity接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，受邀參加演出，團員們都相當開心：「這樣純粹因音樂而來的邀約，是我們最想要的方式。」對郭采潔而言更具意義，「我離開台北居住異地也有五年了，家人、朋友、同學都已經買好票，我也買了紀念票。」她笑說：「我相信許多觀眾對我已經很模糊了，這樣最好，聽見Mola Oddity的音樂，這是我現階段唯一專注的事。」

被問到演出心情，郭采潔直率表示：「我沒有太多雜念，只想和團員、觀眾好好享受那短暫的演出時光。」她也感性地說：「我是在這片豐饒的音樂土壤裡長大的孩子。無論是成長時期聽的電台、唱片行、雜誌、live house，或朋友間的音樂交流，雖然時代變了，但現在我帶著Mola Oddity的音樂回家了。」

郭采潔當年以清新脫俗的鄰家女孩形象走紅，轉眼18年，她在歌手、演員、樂團主唱的身分間自由穿梭，不論外型、造型、音樂風格都引發各種討論，對此她並未有過多想法：「什麼（工作）有意思就多待會，沒意思了燃料耗盡，就再開啟新的可能。我最幸運的是能載浮載沉那麼多年，還覺得有趣，總算等到這一天，我屬於了一支樂隊。」

▲由郭采潔擔任主唱的Mola Oddity。（圖／Mola Oddity提供）

來自內蒙古的團員Yider與Asr相識十多年，2020年郭采潔在北京結識兩人，2022年三人一同為藝術家Ulay的紀錄片配樂，才萌生組團念頭，後來又加入鼓手Leon Olsen、吉他手Carl與Bass手嘟嘟。某次他們在創作時，腦中突然浮現「Mola」這個詞，上網查才知道在史瓦希利語中代表造物主，但「mola mola」又是翻車魚的學名，「mola這詞在世界各地具有多重解讀，Oddity則呼應我們作品誕生的特殊時期。」團名就此誕生，體現他們的音樂多樣性，「我們都是先從編曲開始，有時靈感來自電影、閱讀時的感觸，或突然冒出的念頭，但核心永遠離不開對人的感受與記憶。」

Mola Oddity預計在本週演出當天發行全新EP《Cave Crackers》，未來將持續與各領域創作者跨界合作，並已在8月錄製完預計明年春天發行的新專輯，郭采潔也興奮表示：「期待新作品發行時還能再回家演出！」