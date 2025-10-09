顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國7日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚，許多親友昨（8）日紛紛到靈堂致意。為此，遺孀劉又甄今（9）日晚間透過顏正國的臉書發文，正式發布訃告，並公開靈堂以及對外開放的時間及地點，希望能讓所有喜愛顏正國的粉絲及親友，有機會與他做最後的道別。

▲顏正國病逝。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸阮橋本）

根據顏正國遺孀劉又甄發布的訃告內容，顏正國的靈堂將會對外開放三天，時間分別為2025年10月10日的早上10點至12點，以及2025年10月11日、12日的下午14點至16點。希望能藉由這三個時段，來讓所有思念顏正國的親友們，都能有機會前來與他說說話。

劉又甄也懇請所有前來弔唁的朋友，都能秉持莊嚴肅穆之心、遵守現場秩序與指引，「共同緬懷我們的好小子，顏正國（阿國）先生的愛與精神。再次感謝各界的關懷與哀悼之意，顏正國（阿國）先生永存我們心中，敬請媒體朋友理解並給予家屬空間，謝謝各界體諒。」

▲顏正國和老婆。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）



事實上，顏正國的遺孀劉又甄昨（8）日在臉書發文，證實老公去年11月確診肺腺癌，抗癌近1年仍不敵病魔，同時也在文中坦言，雖然老公一直勇敢地抗病，但仍不敵病魔侵襲，「他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾的在昨日 2025年10月7日下午16時57分，在所有家人陪伴下安詳辭世，相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

【顏正國遺孀劉又甄發布訃告】

顏正國（阿國）先生靈堂弔念訃告

感念

永遠的好小子

顏正國（阿國）先生

長年來受到各界的支持與厚愛

我們將於以下時間於 聯豐佛教禮儀社 （新北市板橋區長江路一段8號一樓）設置弔念靈堂

開放粉絲及社會各界前來追思致意

弔念日期時間如下

•2025年10月10日

早上10:00–12:00

•2025年10月11日

下午14:00–16:00

•2025年10月12日

下午14:00–16:00

懇請前來弔念的朋友

秉持莊嚴肅穆之心

遵守現場秩序與指引

共同緬懷我們的好小子

顏正國（阿國）先生的愛與精神

再次感謝各界的關懷與哀悼之意

顏正國（阿國）先生永存我們心中

敬請媒體朋友理解並給予家屬空間

謝謝各界體諒

謹此訃告

護喪妻 劉又甄 泣啟

2025年10月9日泣