魂門有縫？！《Kpop獵魔女團》主唱魯米錄音歌曲〈Golden〉真的遇到鬼

▲韓裔歌手EJAE是《Kpop獵魔女團》魯米的幕後代唱，也參與片中歌曲的創作。（Gabe Ginsberg攝／Getty Images for iHeartRadio）



圖文／鏡週刊

Netlix在6月推出的動畫《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters），成功掀起了旋風，不僅成為Netflix有史以來觀看次數最多的自製電影。同時電影原聲帶也大賣，正式被認證白金（Platinum），象徵突破百萬。不過替電影配唱、也參與歌曲製作的韓裔歌手EJAE，卻透露一個小秘密，就是配唱錄音的時候，真的遇到鬼了！

身為韓美混血的創作歌手，EJAE曾與數個韓國女團合作過，包括Twice、aespa、Red Velvet等等；在轉戰幕後前，她也曾是SM娛樂的練習生，只是後來決定回到美國發展。在《Kpop獵魔女團》中，她不光擔任片中HUNTR/X女團的主唱魯米的幕後代唱，包辦那些超級高的高音，也參與多首歌曲的創作。

在參加NBC電視網《吉米A咖秀》（The Tonight Show starring Jimmy Fallon）的訪問中，她提到替歌曲〈Golden〉錄音時發生的怪事，也承認每次講這段故事，依然會覺得很害怕。事情是發生在錄音室配唱時，發現旋鈕故障了，所以當下就說：「這個旋鈕壞了！」通常有任何機械故障時，錄音師助理都會跑來處理，因此她聽到急促的腳步聲、乃至於門被推開的聲音，但是卻不見任何人影。就在此時，旋扭突然好了！

EJAE瞬間抬起頭看，在不到0.3毫秒的瞬間，發誓真的看到一個人，身高非常高、穿著牛仔褲，但是音樂總監很快就打斷了大家，催促快點回到錄音工作上，不讓眾人有機會討論發生了什麼事。

隔天，EJAE再到錄音室，主動詢問工作人員，「這棟大樓是不是很舊了？」沒想到，大家主動反應都是，「問這個幹嘛？妳是不是見鬼了？！」「對啊，好像是。」「妳看到是女的還是男的？」「是個男的。」「喔，那個是3樓的。」原來這棟大樓還有分地盤，4樓的那位是女的。

雖然這個故事很驚悚，但是EJAE說，之後母親有告訴她，在韓國，特別是音樂產業，如果錄音時碰上一些超自然狀況，「通常就是會大賣。」從《Kpop獵魔女團》橫掃千軍的氣勢，顯然這個定律還頗為管用。

至於許多觀眾都敲碗的續集，導演Maggie Kang表示，如果真的要拍攝續集的話，「我覺得是拍我們想看的故事，就跟《Kpop獵魔女團》一樣，當初拍攝動機是我們想要看到在動畫裡頭呈現的類型、各種細節等等，所以我想續集也要有同樣的前提才會發生。」

