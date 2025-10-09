Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy日前飛去澎湖騎機車環島，卻因故「困機場6小時」，險些就回不了台灣，讓他直呼這是自己做過「最後悔的決定」，立刻在網路上引發討論。

▲▼Andy鬆口做過最後悔的決定。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



在最新一段影片中，可以看到Andy當時是在澎湖機場，戴著棒球帽，穿上白色衣物，神情看起來有些疲憊，「我要回不了台灣了，我乾脆當澎湖人好了，住在這好了。」

▲Andy一度困在澎湖機場6個多小時。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy解釋，當時從台北飛去澎湖的時候是有位置的，但並沒有先買回程票，「想說反正我先過來再說啦。」結果到了澎湖後，他一直沒刷到回程的班機，「完全都沒有釋出（包括候補）。」

▲Andy到了澎湖後卻一直買不到回程票。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



更讓Andy心累的是，「現場更難等」，下午1點抵達澎湖機場，但到了晚上7點半，他遲遲等不到叫號，「只能坐在這個候補區等，你也不能離開，因為miss掉可能就沒了，這真的是我做過最後悔的決定，就是應該要更提早買（機票）。」

▲▼Andy遲遲等不到叫號。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



幸好就在Andy拍攝特寫鏡頭時，地勤人員終於叫他的名字了，讓他興奮直呼終於等到了，開心地拉下口罩露出燦爛笑容，「終於可以回來上片啦！」

▲幸好Andy最後有買到票。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）