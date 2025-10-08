ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊月娥憶亡父「罹肺腺癌只撐9個月」　悲揭他摔菸畫面：害死我了

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國昨（7）日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚。為此，主持人楊月娥在臉書發文悼念，並透露父親也是因罹患肺腺癌過世，前後只經歷9個月，同時也表示，若出現乾咳、背痛等症狀就要留意。

▲▼楊月娥。（圖／翻攝自Facebook／楊月娥）

▲楊月娥憶亡父同為肺腺癌 。（圖／翻攝自Facebook／楊月娥）

楊月娥在文中沉痛表示：「好小子顏正國肺腺癌四期，抗癌一年病逝，才50歲，充滿戲劇化的一生，畫下句點。」接著她也揭露之所以會對肺腺癌，如此感觸良多的原因。原來，楊月娥的父親，當年也是因肺腺癌離世，「我爸也是肺腺癌，前後9個月。」她也回憶，當年父親身為老煙槍，總愛說飯後一根煙，快樂似神仙，但在得知罹癌後，卻當場腿軟，「捏皺手上的一包長壽菸，狠狠將它摔在地上」，並悔恨地說：「好害死我了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼顏正國。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

▲顏正國病逝。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

楊月娥提醒，近年來肺腺癌，已非只有抽菸的人才會得，有越來越多，「不抽菸、不燒香拜拜、不常下廚」的女性，也同樣罹癌。她呼籲，民眾若有持續咳嗽、背痛的症狀時務必要小心，若感冒持續未癒，也應該要趕快就醫，千萬不要輕忽。她也以父親為例，表示爸爸當年就是乾咳半年，卻總是當成感冒處理，結果未癒才會錯過治療的黃金時機。

