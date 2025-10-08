楊祐寧被問衝第4胎：小孩真的很好，鼓勵多生！　蔡思韵變「地表最恐怖孕婦」

記者蕭采薇／台北報導

2025恐怖話題新片《泥娃娃》片中「苦難夫妻」楊祐寧、蔡思韵，8日在首映會合體，兩人手抱「泥娃娃」本尊出場合拍全家福，氣氛驚悚詭譎又有趣！蔡思韵為化身「地表最恐怖孕婦」還借假孕肚回家練習日常行動。現實生活是「超級奶爸」的楊祐寧，被問是否要衝四寶，他也抱持正面態度。

▲《泥娃娃》蔡思韵、 楊祐寧，飾演準備迎來新生兒的夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

蔡思韵事前做足準備，增胖5公斤讓身型稍顯圓潤，她直呼：「那顆肚子大概3、4公斤重，穿了整天才知道孕婦連躺著都會不舒服。」也常向蔡思韵傳授育兒經，更開玩笑：「妳快點生，不要再等了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

已經升格3寶爸的楊祐寧，已然成為演藝圈勸生大隊。他現場分享爸爸經，「有小孩真的很好，鼓勵大家多生，我覺得在生產過程都很辛苦，我都很心疼她。」但也表示，他與阿梅比較是一起經歷一段過程的隊友，「不會是只有一方承受，我們都滿享受在這狀態裡。」

▲楊祐寧剛晉升三寶爸，已是演藝圈生子代表。（圖／記者周宸亘攝）

但被問到是否要衝4寶，先是倒抽一口氣，但仍態度正面的說：「有小孩真的很好，鼓勵大家多生啦！」他也表示，知道老婆懷孕辛苦，「所以產後我在照顧小孩方面，會多付出一些。」

楊祐寧跟蔡思韵片中飾演準備迎來新生兒的夫妻，沒想到腹中孩子卻被邪靈脅迫生命，讓兩人陷入多重苦難，楊祐寧不斷撞鬼還被滴滿臉血，為救老婆蔡思韵焦急奔走。他們首度合作就超有默契，楊祐寧表示：「我們拍的第一場戲就是在家裡的夫妻日常互動，馬上感覺互動很自然。」

▲蔡思韵為化身「地表最恐怖孕婦」，還增胖五公斤。（圖／記者周宸亘攝）

問及這次角色好像有些怕老婆，他笑說：「蔡思韵在電影是個有點控制狂的太太，對懷孕又特別謹慎，我的角色就是希望不要惹太太生氣，不要太常被罵。」不過蔡思韵分享，楊祐寧在拍攝現場是個無敵暖男，「雖然我在戲裡對他蠻強勢，但他私下很紳士也很照顧我，有危險動作或需要配合的地方，他都會主動保護我。」

▲周采詩為詮釋片中「中邪狀態」，拍戲前都會先禱告20分鐘。（圖／記者周宸亘攝）



周采詩為詮釋片中「中邪狀態」，拍戲前都會先禱告20分鐘，才敢安心踏進片場。她曾把排練過程傳給兒子看，但兒子雖然有嚇到，但反應還是滿平淡，令周采詩有點失落。演出驅魔人的張軒睿則透露，最毛場景就是片中發生滅門血案的場景，「進去就有點頭暈暈的，不確定是美術場景做得太真實，還是什麼磁場能量讓人不舒服。」

▲張軒睿演出驅魔人，被虧是「台版康士坦丁」。（圖／記者周宸亘攝）

《泥娃娃》口碑不俗，加上張軒睿的角色有些伏筆。導演解孟儒坦言，如果票房開紅盤、製作費用回本，會有機會拍續集，期待台灣式的鬼片仍讓大家喜歡。而張軒睿被虧是「台版康士坦丁」，他害羞說不敢當，反而一旁楊祐寧說：「我從看劇本就覺得很像了！」《泥娃娃》9日在台上映。

▲李冠毅、黃建群、楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、周采詩，齊聚《泥娃娃》首映會。（圖／記者周宸亘攝）