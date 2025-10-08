尹昭德罹帕金森氏症「右手狂抖抽筋」　精湛演技連醫生都認證！

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》劇情迎來重大轉折，尹昭德飾演「梅樹師」被診斷出是帕金森氏症，右手會無法控制的不斷抖動，需要大筆醫藥費治療。屋漏偏逢連夜雨，黃瑄飾演「曉蘭」遇到吸金詐騙，家裡經濟狀況頓時陷入難境。

▲尹昭德挑戰飾演帕金森氏症病人。（圖／台視提供）

尹昭德首度挑戰帕金森患者的角色，為了呈現真實狀態，他事前做足功課，觀察病患的手抖、肢體僵硬與步態差異，他坦言詮釋難度極高「手要一直抖，又要記台詞、還要有情緒反應，有時候抖著抖著忘了台詞，不然就是背台詞時忘了抖手！」

對此，尹昭德笑說這角色不僅考驗演技，還考驗肌耐力，甚至有次拍太久手抽筋「那瞬間就想到，真的生病的人每天都這樣生活，是件很辛苦的事。」他的努力也獲得醫生朋友的稱讚「說我連神情、講話的方式都很像真正的患者。」讓他覺得備感鼓勵。

更巧合的是，拍攝期間尹昭德不但反覆長針眼、腰還閃到，導致行動變得緩慢，表演起來反而更自然，他笑說「或許是做演員身心都投入在當下的狀態，身體也有感應到。」

黃瑄飾演的「曉蘭」從富裕闊太變成陷入經濟危機的母親，她看到劇本時坦言並不意外「從一開始的投資鋪陳就覺得早晚會出事。」她形容曉蘭是個什麼都要扛的女人「她不能垮，她得撐住，因為一旦她垮，全家就散了。」

▲黃瑄。（圖／台視提供）

而黃瑄也提到，角色與自己的人生經驗頗為相似。她回憶之前獨自帶孩子時，孩子曾在外出玩耍時撞傷下巴、血流不止，當下沒有時間慌亂或掉眼淚，她說「腦袋只在想要在當地還是趕回台北縫合？要怎麼安排後續回診？在孩子面前就跟他說『沒事，媽媽在這裡』讓小孩穩定。」她笑說，詮釋這場戲時，其實是「借鏡自己」。

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出，敬請準時鎖定。