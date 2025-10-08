全球破百億點擊！碰碰狐、貝貝彬首登大銀幕　湘荷妹妹秒喊：是Shark Doodoo！

記者蕭采薇／台北報導

全球破百億點擊的兒童界超級巨星「碰碰狐」與「貝貝彬」首度登上大銀幕，動畫電影《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》，日前搶先舉辦「親子歡唱派對」限定場氣氛熱烈，許多第一次進電影院的孩子們全程投入，包括趙小僑和劉亮佐夫婦帶著3歲典典寶寶第一次看電影，以及近來社群爆紅的湘荷妹妹。

▲在社群爆紅的湘荷妹妹，體驗看《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》。（圖／甲上提供）

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》上週末舉辦「親子歡唱派對」限定場大受好評，活動氣氛熱鬧非凡，蓓蓓姐姐一登場就帶著小小粉絲們唱跳《Baby Shark》、《貝貝彬之歌》等三首經典歌曲，全場揮舞應援棒、笑聲連連。電影正式開演後，小朋友的反應更成為全場焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著劇情節奏，孩子們主動揮舞應援棒、開心拍手打節拍，對著電影角色的對話熱情應聲回覆：「我知道！」、「加油！」，現場宛如一場歡樂的親子音樂派對。看著寶貝們一邊揮舞應援棒、一邊站起來隨劇中歌曲唱唱跳跳，家長們紛紛用記憶捕捉孩子純真的快樂笑容，現場氛圍溫馨又充滿活力。

受邀參加特別場的家長們紛紛大讚這次體驗「太可愛、太難忘」，趙小僑和劉亮佐夫婦表示：「這部可以現場又唱又跳的電影，讓第一次進電影院的3歲典典寶寶非常有安全感，看得非常開心！」近來在社群爆紅的湘荷妹妹則是電影一播放馬上說出：「是Shark Doodoo ！」湘荷媽媽笑說：「劇情無冷場，有許多耳熟能詳的音樂，第一次看電影的湘荷妹妹全程目不轉睛！」

▲趙小僑和劉亮佐夫婦帶著典典寶寶，一起看《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》。（圖／甲上提供）

為回饋大小粉絲的熱情支持，10月10日雙十節當天，蓓蓓姐姐將親臨三大影城與大小朋友近距離互動，帶來「親子唱跳特別場」活動，11點和11點40分大直美麗華影城共兩場、13點30分天母新光影城、15點京站威秀影城，現場將帶領小朋友唱跳三首經典歌曲，是雙十連假最適合親子共度時光的好去處。

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》以繽紛音樂與互動橋段打造出全新的親子觀影體驗，所有場次資訊已全面開賣，建議家長提前購票卡位，陪伴孩子在歌聲、舞動與歡笑中，共度最快樂的親子假期。