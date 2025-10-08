獨／曾敬驊確定約滿不續約！　轉投「一線巨星推手」新動向曝光

記者蕭采薇／台北報導

新生代男星曾敬驊以《我家的事》入圍金馬最佳男配角，近年來備受矚目的他，今年交出兩部電影作品《我家的事》和《大濛》，精湛演技甚至被金馬執委會執行長聞天祥特別點名：「拿到了所有評審的票，只是分散在兩部電影。」 而他傳出與前經紀公司約滿後將不續約，如今新動向也曝光。

▲曾敬驊確定離開原本的經紀公司，10月開始與造星功力一流的張孝全經紀人合作。（圖／記者周宸亘攝）

曾敬驊精湛演技獲執委會執行長聞天祥高度肯定，直言他囊括所有評審票，實力與潛力備受矚目。曾敬驊近年已是台灣影壇最耀眼新星，新劇《如果我不曾見過太陽》也準備上檔。這位聲勢正旺的演員，七月底即傳與原經紀公司約滿不續，可能循「許光漢模式」單飛，開設個人工作室發展。

▲曾敬驊今年以《我家的事》入圍金馬獎「最佳男配角」。（圖／牽猴子提供）

業界議論紛紛，但曾敬驊直到九月仍持續與前經紀公司合作，當時他對於傳言僅回應「一切還在討論中」，為去留埋下伏筆。如今，曾敬驊經紀約動向終於拍板。原經紀公司「力天娛樂」社群已悄然移除其名，宣告雙方合作終止。

▲曾敬驊新劇《如果我不曾見過太陽》也準備上檔，該劇由《想見你》團隊打造。（圖／Netflix提供）

如今終於確定花落誰家。曾敬驊原所屬經紀公司「力天娛樂」，已在官方社群帳號拿下了曾敬驊的名字，而曾敬驊也從10月開始，與曾經手桂綸鎂、王大陸，造星功力一流的張孝全經紀人「曹姐」合作。而張孝全今年也入圍了金馬影帝，可說是雙喜臨門。

▲曾敬驊在《大濛》的表現，同樣受到金馬評審讚賞。（圖／華文創提供）

曾敬驊與王淨當年皆因《返校》爆紅，隨後簽約給該片監製李烈所屬製作公司。李烈因故離職後，兩位演員也在約滿後選擇不續約，各自開創新局。在金馬入圍光環與新團隊規劃下，外界對他未來發展充滿期待。