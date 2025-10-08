于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

▲黃小琥將在台中開唱。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃小琥「琥嚮」演唱會7月初在北流圓滿落幕，獲得熱烈迴響，她近日宣布將於10月25日移師台中開唱，11月15日更將前進馬來西亞雲頂，今（8日）出席餐敘，提到近來大陸男星于朦朧疑遭「潛規則」慘死，曾在Pub駐唱多年的黃小琥，坦言自己雖然沒碰過「潛規則」，但仍時常被「霸王硬上弓」，讓她相當不高興。

提到「潛規則」，黃小琥笑說：「我長得太Man了，基本上沒有人敢。」但提到曾有幾次遇到「霸王硬上弓」的情況，「有時去外地表演，主辦單位安排的接送車很豪華，結果上車才發現是當地知名人物的車，對方跟我要簽名，沒辦法只能簽、跟他尬聊，這種我就是會賭氣。」她笑說：「我跟演藝圈不熟，我講話不是嗲嗲的，也不是靠應酬來吃飯的人，就是靠歌藝實力，不用去陪酒。」

她分享近來都在家修身養性，享受獨處時光，笑稱自己都在家追劇、聽音樂，她表示自己豪宅有三層樓、150坪大，不僅有健身房還有按摩室，打趣笑說：「大到可以開豐年祭。」單身的她，坦言多少會感到寂寞，不過對於另一半她表示：「我現在已經一甲子了，對感情可遇不可求。」不過她也開出條件，希望對方最好能煮飯，年齡則完全不設限，即便是30歲的「小鮮肉」也ok。

