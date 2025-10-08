Lulu金鐘坐新歡舊愛中間！　阿達自嘲「上台唱我說寶貝」：她比較難受

記者孟育民／台北報導

緯來電視網原創節目《夜市王》，在第60屆金鐘獎一舉入圍五大獎項。主持人阿達與美麗本人今（8日）出席金鐘茶會，不過Lulu和陳漢典的《綜藝大熱門》同時也入圍主持人獎，呈現新歡舊愛角逐的廝殺場面，對此，阿達也笑說：「我們到時候會坐在一起，她比較難受，歷史上比較少見，跟前任的節目入圍又跟現任的節目入圍，同時兩個節目入圍。」

▲▼ 阿達、美麗本人出席《夜市王》金鐘入圍記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

典禮當天，Lulu將坐在阿達和陳漢典中間，成為典禮最吸睛的畫面之一，阿達鬧說：「看到時候是要去唱『舊愛還是最美』，還是『妳的喜帖是我的請帖』，一上去我們兩個就合唱『我說寶貝』。」被問到如果《綜藝大熱門》得獎，看見Lulu和陳漢典牽手上台，此時鏡頭帶到自己，該如何做好表情管理，他思考了一下表示，「要祝福又很難受嗎？其實都還是祝福啦。」

▲阿達典禮當天坐在陳漢典旁邊 。（圖／記者黃克翔攝）

阿達接著說，當天會和陳漢典坐在一起很長的時間，但並不會尷尬，「會講話，得獎會站起來擁抱。」美麗本人也忍不住看好戲說：「我真的很想跟他們坐在一起，我在旁邊就發限動。」《夜市王》入圍五項大獎，對此阿達也放話，「敢讓我們入圍就要讓我們得獎！」





