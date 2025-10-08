樂天女孩「開場五秒」神顏正妹是誰？　新MV被讚誠意滿滿

記者葉文正／台北報導

樂天女孩推出2025年度單曲《夢想特急件》，以「日系高校風」為主題，融合J-pop的清新旋律與多聲部合唱，打造出充滿朝氣與希望的青春樂章。從詞曲創作、舞蹈設計到分鏡拍攝，都展現出極高完成度，被粉絲盛讚「樂天女孩就是品質保證！」開場五秒由貝佳頤獨挑大樑，她手持入學通知的畫面成為亮點，她笑說：「能被選中拍單人鏡頭很開心，這首歌讓我重溫高中時期對未來充滿希望的感覺，是首充滿青春與感觸的作品。」

▲林岱縈。（圖／樂天桃猿提供）

MV正式上線後，女孩們身穿高校制服與可愛運動服亮相，勾起滿滿校園回憶。粉絲留言表示「看完這MV有點感動，這一年真的辛苦女孩們了。」舞蹈總監陸筱晴也透露幕後點滴：「大家都是在最爆炸狀態練舞，用最短時間把舞練好、排好。」琳妲被問到難度時自信笑回：「沒有！」並補充「大家都很棒！」孟潔也說：「動作學很快，大家很整齊。」岱縈則笑著強調：「（這首歌）很長，要講三次！」曲曲則幽默補充：「很少單曲來到四分多鐘，但有冷氣真好！」

▲韓籍三本柱飾演轉學生。左起廉世彬、河智媛、禹洙漢。（圖／樂天桃猿提供）

女孩們也分享對2025年度新單曲《夢想特急件》的感受，沈珈妤認為「前奏滿動漫感的」，熊霓形容「青春又有活力」，小紫說「我喜歡這個曲風」，禹菡則直呼：「學生服好可愛！」其中穿上「真理運動褲」的造型，被粉絲大讚「可愛與性感兼具」。貝佳頤笑說：「很像日本排球少女！大家穿上這套運動裝身材都超級好，害我不知道眼睛要往哪裡看，好害羞！」

▲貝佳頤獨挑大樑。（圖／樂天桃猿提供）

至於「樂天三本柱」韓籍成員禹洙漢、河智媛、廉世彬，以「轉學生」身分登場也成為MV亮點。禹洙漢笑說：「已經很久沒有穿制服了，心情很好！」被問到第一次唱中文歌是否困難，河智媛用韓文俏皮回：「阿妞（沒有）」，廉世彬則用中文說「沒有」，禹洙漢更鼓勵大家：「不要怕，開心的，不害怕。」

▲女孩們穿真理褲熱舞。（圖／樂天桃猿提供）

回顧拍攝與錄音過程，河智媛說：「平常很少有機會要準備整首完整的表演，一開始有點擔心，但因為歌曲很好聽，所以更有動力努力練習。」她也真誠表示：「能和樂天女孩全體成員一起表演覺得很開心，時間過了之後，應該會很想念這一刻吧。」這份專注與熱情，正是樂天女孩全新單曲《夢想特急件》最動人的地方，也讓粉絲們感受到女孩們傾注的滿滿誠意。