快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

50歲男星「好小子」顏正國（7日）因肺腺癌辭世，享年50歲，他的妻子8日中午在臉書發文，證實他2024年11月確診肺腺癌，抗癌近1年仍不敵病魔：「在所有家人陪伴下安詳辭世，相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

劉又甄在文中表示，顏正國2024年11月確診罹患肺腺癌晚期，雖然他一直勇敢地與病魔抗爭，但仍不敵病魔的侵襲，「他一直無所懼、勇敢的與病魔奮戰，但仍遺憾的在昨日 2025年10月7日下午16時57分，在所有家人陪伴下安詳辭世，相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

至於公祭和告別式的相關事宜，劉又甄表示家人還需要一些時間討論，待確定後會由「鋼鐵爸」第一時間通知，「目前還無法親自面對說明，但還是希望透過文字來向大家致上最大謝意，所有對阿國的心意，我們都收到了！請見諒我就不再一一回覆了！」

