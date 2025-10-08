顏正國、小鬼《玩很大》同框畫面曝！搭肩打氣網看哭：再拍一次角頭

記者陳芊秀／綜合報導

男星顏正國於7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息一出，不僅震驚影視圈，也讓無數影迷陷入悲傷。他過去與已故藝人小鬼（黃鴻升）除了合作《角頭》也曾一起錄影《綜藝玩很大》，如今再也看不到兩人合體，不少網友前去重看節目懷念。

▲顏正國、小鬼（黃鴻升）曾在《綜藝玩很大》同框。（圖／翻攝自臉書）

顏正國2019年參加綜藝節目《綜藝玩很大》，眾人去綠島拍外景，與小鬼黃鴻升同屬黑隊奮力作戰。他當時因競賽失利，需接受懲罰畫成爆炸頭黑臉，小鬼見狀立刻心疼地對隊友喊話：「不能讓國哥這樣去！我們一定要贏回來！」而他則反過來以隊長之姿，沉穩地安撫大家的情緒，展現了大哥的溫暖與風範。

▲顏正國曬出與小鬼（黃鴻升）合照。（圖／翻攝自臉書）

節目中小鬼黃鴻升與顏正國一搭一唱、互相打氣，在當時便已感動無數觀眾，如今隨著兩人相繼離世，這段畫面更顯得彌足珍貴。網友再去觀看當時的節目無限感傷，紛紛留言「鬼哥、國哥，你們在星球再拍一支角頭，我們會相遇的」、「一路好走」。兩人也曾在電影《角頭》飆戲，如今銀幕上的硬漢身影已成追憶，令人不勝唏噓。

▲顏正國、小鬼（黃鴻升）綠島出外景玩遊戲，同屬一隊相互打氣。（圖／翻攝自臉書）