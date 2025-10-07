曾珮瑜揭演藝圈暗黑面！年輕瘦美成潛規則　演技再好「外型變化就被淘汰」

記者蕭采薇／台北報導

「2025臺北勞工影展開跑茶會」7日由影展代言人暨評審曾珮瑜，公布勞工影展精選片單。影展首位女性代言人曾珮瑜也特別從女性視角觀察本屆影展片單，「這些作品讓我感受到，即便我們處在不同國家與行業，但女性為了在職場生存、發聲、被尊重所付出的努力，是如此相似而共鳴！」

▲曾珮瑜擔任勞動影像嘉年華代言人。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜也點出演藝圈長年存在的性別不平等，她指出：「對女演員來說，最大的壓力是『外貌焦慮』。年輕、瘦、美幾乎成了潛規則，即使演技再好，只要外型有變化，就可能被市場淘汰。」這樣的審美暴力不只來自外界評價，更會逐漸內化成自我否定，「我們常常被放大檢視年齡和身材，這不只是娛樂圈的問題，也是很多職場女性面對的處境。」

除了外貌焦慮，她也提到劇本創作中長期存在的「刻板女性角色」問題，「尤其是年紀漸長的女演員，常常只能演媽媽或功能性角色，角色變少、收入變少，這樣的年齡歧視，其實在很多產業都有。」

但她也逐漸看見轉變的希望，「近年來不完美的女性角色越來越多元，也有更多女性從業者進入導演、編劇等重要崗位，連攝影組、燈光組都開始有很多女性參與。」期望透過臺北勞工影展能夠讓更多人重視職場上的平權。

▲（左起）導演李依靜、導演賀云蓁、製片舒偉傑、導演黃悅玲、評審鄭怡雯、曾珮瑜代言人、副局長江明志、導演朱彥銘、評審李宜珊、剪輯何大貳、企編姜淑錦、製作人陳傳惠。（圖／電影戲劇業職業工會）

今年勞工影展片單中，共推出8部來自歐洲、亞洲的國際觀摩作品，展現當代勞動現場的多元面貌，從職場性別暴力、醫護制度崩解、障礙者與年輕世代的邊緣處境，到AI科技帶來的就業衝擊，無不直指勞動環境中那些被長期忽略的制度缺口。

此外，2025勞動金像獎入圍名單也於同日揭曉，共有八部入圍，包括長片《歡迎來到北車大客廳》與《極樂世界3－好好工作．工作好好》，作品皆獲得評審一致肯定，不僅展現多元影像語言，也呈現勞動議題在不同層次的延伸與探索。

脫穎而出的短片有：《飛機飛過的時候》、《鑑往織來》、《新春農場》、《未曾遠去》、《午夜放映》以及《計程車內,計程車外》。影像創作各具特色，題材橫跨紀錄與劇情，皆觸及當代社會亟需關注的面向，也展現影像作為公共對話的重要力量。