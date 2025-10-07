Albee驚傳完全發不出聲音！　「失聲狂灌鹽水」醫一看傻眼

記者王靖淳／綜合報導

女星Albee（范乙霏）今（7）日透過社群發布短片透露，自己的聲帶亮起了紅燈，原先她聽從好友的建議，先喝鹽水漱口，不料情況沒好轉，直到後來前往醫院就診，才得知自己失聲的真正原因，是鼻竇炎的細菌往下流所導致。貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲留言關心。

▲Albee失聲。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee在影片一開始即透露自己從昨天開始，就突然完全發不出聲音。面對突如其來的失聲，一位聲樂家朋友推薦她用超鹹鹽水漱口，而Albee也依樣畫葫蘆，在杯中加入12瓢鹽，為此她坦言，快1/3杯的鹽，多到根本溶解不完全。沒想到，這個偏方不但沒讓她的喉嚨好轉，反而還讓她吃盡苦頭，「鹹到哭爸哭媽哭全家，漱到喉嚨跟內耳都好痛。」

▲Albee喝鹽水漱口。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

在試了民間偏方後，Albee後來到醫院求診，她才得知原來這次失聲不是感冒，而是鼻竇炎的細菌往下流，造成聲帶水腫導致。醫師更向她透露，她的左邊聲帶腫成右邊的兩倍大。為此，Albee也推測，這樣的情況應是與最近工作量偏大有關。在確診後，醫師也立刻為Albee打一針，希望能盡快地改善病況。最後，她在文末表示：「聲帶之神請原諒我。」

▲Albee揭露失聲原因。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）