方馨合體八點檔男神開唱！　「超大咖嘉賓」一上台…全場激動尖叫

記者黃庠棻／台北報導

陳謙文、方馨於3日在台中Legacy舉辦公益演唱會，開場就以三首〈愛情限時批〉、〈小姐請你給我愛〉、〈心花開〉快歌組曲，驚艷全場。陳謙文更首度挑戰電子舞曲風格的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，讓粉絲大飽耳福。

▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會。（圖／葡萄長文創工作室）

方馨在演唱會短時間空擋，變換四套不同風格服裝，最後的一首〈海鷗〉講述與爸爸之間的故事，除了讓現場多人落淚，連後台的簡沛恩也爆哭。陳謙文再與嘉賓陳美鳳一首〈愛你一萬年〉載歌載舞，將現場氣氛、尖叫聲迎上最高潮！



身為這次演唱會製作人，陳謙文為了挑戰自己，同時也希望帶給粉絲與去年演唱會不一樣的感受，在曲目的編排上帶來多首台語金曲串燒，結合不同風格歌曲，不僅唱得過癮台下也聽得過癮，他表示「因為身兼數職，加上八點檔拍戲更是沒有停過，如何分配時間以及掌控自己的身體狀況，也是我這次學習到的課題。在唱完的瞬間真的會有種『哇！我成功了』的感動。」

▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會。（圖／葡萄長文創工作室）

而方馨在開場就挑戰暗黑女王風格，搭配黑色澎裙與王冠氣勢登台，也瞬間讓全場呼聲沸騰起來，她表示「上一次我穿這麽誇張風格服裝，應該是八年前與白家綺扮小丑女時候，也是希望在舞台上能給粉絲不同以往的感覺。」



原本信誓旦旦說自己演唱會一定會忍住不哭的陳謙文，還是五度在舞台上哽咽落淚，表示「因為自己的堅持，不願也不想放棄音樂夢想，不論多辛苦都撐著過來了，也感謝許多人的幫忙和支持，才成就了現在的我！才成就了這場演唱會。」

▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會。（圖／葡萄長文創工作室）

尤其演唱會上陳謙文與方馨各自分享了與家人、爸爸的回憶，當陳謙文演唱了〈一路上有你〉時，對爸爸的愛讓他眼淚忍不住潰堤，接著在方馨演唱著〈海鷗〉訴說「愛要即時，不留遺憾」，希望爸爸能夠聽到這次完整的歌曲時。

▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會。（圖／葡萄長文創工作室）

整場演唱會在嘉賓陳美鳳出場時，將氣氛炒熱到最高點，間奏還帶來一段舞蹈，陳美鳳表示「陳謙文與方馨為了這次演唱會真的非常辛苦，他們都值得被疼愛，這次又結合公益，也希望這愛的精神能夠透過年輕一輩繼續傳承下去。」

▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（圖／葡萄長文創工作室）

最後，陳謙文也說「非常感謝鳳姐的支持，這次甚至還特地請了舞蹈老師幫忙編排動作，讓表演層次更加完美！」現場陳美鳳應陳謙文要求再次重現「身騎白馬」，讓台下歡聲雷動，也因為去年的這片段流量破百萬，讓陳謙文現場再次邀約，今年再破百萬明年就再「巨續」唱下去。





▲陳謙文、方馨共同舉辦公益演唱會，陳美鳳擔任嘉賓。（圖／葡萄長文創工作室）