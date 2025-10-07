方大同離世8個月「遺產管理方發聲明」！　嚴禁作品用於AI訓練

記者劉宜庭／綜合報導

音樂才子方大同2月21日驟逝，至今過了近8個月時間，樂迷對其思念未減。其唱片公司「賦音樂」與其遺產管理方今（7日）共同發布一項措辭嚴謹的正式聲明，針對時下快速發展的生成式人工智能（AI）技術，明確宣告「完全保留所有權利」，嚴禁在未經授權下，將方大同任何過往、現時及未來的作品用於AI訓練或任何相關開發。

▲方大同2月驟逝，享年41歲。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



該聲明強調，禁止範圍包括方大同的錄音製品、詞曲創作、視聽錄製品，更涵蓋其姓名、肖像、形象、文字、數據及元數據等。任何形式的複製、機器學習、網絡爬取、數據開發或用於訓練AI系統、大型語言模型等行為，均在嚴格禁止之列，旨在全面保護方大同的藝術遺產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中特別引用了歐盟指令及香港《版權條例》等法規，明確表示在法律允許的最大範圍內保留所有權利。此舉被視為在AI技術浪潮下，為保護創作者心血與智慧財產權所採取的關鍵防禦措施。方大同遺產管理方與賦音樂重申，此項權利保留適用於所有現存及未來的作品，即使是已公開的作品也不例外。

▲方大同一生熱愛音樂。（圖／資料照）



最後，聲明也明確指出，任何第三方若希望將方大同的作品用於AI相關用途，都必須事先透過電子郵件聯繫並取得明確的授權許可，而管理方亦有權決定是否授權及相關條件。方大同一生熱愛音樂，抗病期間也依然努力創作，生前受訪曾提到：「我當時已經病了好一段時間，但是腦子裡，一直有無數的靈感在運轉，後來我想著想著，在這個年代大家能接受聽AI唱歌，我想應該也不會有人介意，聽一個病人唱歌吧。」