81歲男星太勇「2天連唱3場演唱會」　將報名金氏世界紀錄！

81歲「痛苦歌王」孫情出道滿60年，宣布11月8、9日將在台中中興大學惠蓀堂連唱三場演出，100首曲目，主辦單位更以「81歲高齡現役歌手挑戰兩天連唱三場」向金氏世界紀錄提出申請，主辦單位還將送出300張票給弱勢團體，邀三代同歡，孫情笑說：「能被提名挑戰就很光榮，唱了一輩子，希望能一路唱到掛！」

▲孫情將挑戰81歲高齡現役歌手挑戰兩天連唱三場的金氏世界紀錄。（圖／台中多媒體公司提供）

他也提前公布嘉賓名單，包括廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、芒果歌后喬幼等，不同世代齊聚飆唱。主辦人文平表示，希望藉此喚回長輩的快樂與榮耀，鼓勵子女牽起父母的手一起聽經典，讓「重陽敬老」成為三代共享的音樂記憶，並特別邀請百歲人瑞同歡，打造全台最溫暖的孝親行動。

回顧一甲子演藝路，孫情以電影〈淚的小花〉主題曲在南韓出道，返台後以〈浪子淚〉、〈又是細雨〉等成名，被封「痛苦歌王」，成為一代傳奇，他笑稱：「81歲還能開三場，對我來說是創舉也是挑戰，能被肯定就是我的紀錄！」

▲孫情直言要一路唱到掛。（圖／台中多媒體公司提供）

被問為何至今仍深耕歌壇？孫情俏皮回：「我不是古董，只是愛現！」他說唱歌是最健康的運動，享受現役歌手的快樂，「能在萬人祝福下開唱，今生無憾。」距離開唱倒數一個月，他自曝仍天天打電玩放鬆，笑說：「現在只怕台下沒觀眾啦！」放話要唱到掛為止。門票洽年代售票、全台四大超商。