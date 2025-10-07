張藝興世勳13年EXO情合體！　後台合照「官方3帳號齊發」粉絲狂喜

記者張筱涵／綜合報導

2025年10月7日，EXO官方帳號於微博、Instagram與X（原Twitter）三大平台同步發布一張張藝興（LAY）與吳世勳（SEHUN）的合照，象徵兩人長達13年的友情再度同框。

▲世勳去北京看張藝興演唱會。（圖／翻攝自微博／EXO）



照片攝於張藝興在北京鳥巢舉辦的《大航海5：美猴王鬧天宮》演唱會後台。畫面中，戴著黑色帽子的吳世勳身穿黑色T恤，表情輕鬆地比出V手勢，張藝興則以舞台造型現身，穿著印有書法文字的透膚上衣與白色花紋褲裝，妝容精緻、氣勢十足。

官方貼文配文為「和LAY哥一起」與「WE ARE ONE」，短短數小時內便登上多地熱搜。這次合照被粉絲形容為「雙向奔赴的官方認證」，象徵兩人多年後的再會與真摯情誼。

▲世勳被粉絲拍到。（圖／翻攝自微博）



吳世勳於2025年9月20日退伍後，10月6日低調飛抵北京，身穿張藝興應援色「Lay’s Purple」毛衣，僅帶兩名隨行人員。張藝興方面親自派出經紀人與專車接機，並安排世勳於VIP包廂觀賞整場演出。

當晚演唱會上，張藝興在自彈自唱EXO名曲《十二月的奇蹟》時特別表示「今天來了一位特別的客人，這首歌送給他」。粉絲大聲呼喊「吳世勳」時，他微笑點頭。演出結束後，張藝興在舞台上尋找觀眾席的世勳位置，世勳則在台下揮手回應，這一幕被粉絲拍下並迅速在網路瘋傳。