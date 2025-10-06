台劇女神「蒐集飼料、罐頭」給花蓮災區寵物！感動PO文：我愛台灣

記者黃庠棻／台北報導

藝人潘慧如近年除演藝工作外，也經營一間寵物旅館，私底下也經常在社群網站上分享日常生活，對於毛小孩議題相當關心，每次發文都會吸引許多網友迴響。今（6）日她發文透露自己關心花蓮災情，聯繫熟識的廠商送飼料到當地給災區寵物。

▲潘慧如送愛心給災區寵物。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

花蓮光復鄉遭受洪災重創，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤，連日來也不斷有名人加入「鏟子超人」行列，像是鳳小岳、楊一展、李多慧等人出面響應。而潘慧如雖然無法親自到現場救災，但看到災區寵物物資短缺，立刻聯繫熟識廠商，趕緊搜集飼料和罐頭送到當地支援。

▲潘慧如分享光復災區的照片。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

潘慧如感動說道「短短幾天內，有人主動捐款，有人親自開車送物資，也有人帶著鏟子就衝去第一線清淤。鏟子超人、義煮超人、水電超人..各種超人平凡卻溫柔，短短一週就讓災區恢復了好多，看了真的讓人好感動。」私底下身為老闆的她表示「從沒覺得連假這麼值得放。這個中秋連假，看到又有那麼多人湧入光復幫忙，我打從心裡覺得『這個假期，放得真好。』」

▲潘慧如送愛心給災區寵物。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

談到災區寵物，潘慧如也特別提到「還有一群人，是為了毛孩奔赴災區」，說道「許多獸醫、醫助、志工，第一時間就趕往災區救援需要協助的狗狗貓貓，有人送醫療用品、有人送飼料罐頭，默默守護著那些不能說話的生命。我真的覺得『愛護動物』這件事，在台灣這幾年慢慢地被更多人理解與重視了。」

▲潘慧如送愛心給災區寵物。（圖／翻攝自Facebook／潘慧如 Ada Pan）

最後，潘慧如也在文末貼上救災資訊，利用公眾人物的力量幫助擴散，說道「這就是台灣人最真實的樣子。謝謝每一個付出的人，讓我們在風雨之後，依然能看見陽光。我愛台灣」，她的善舉曝光後，也引起許多網友迴響。