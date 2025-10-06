李子森錄影筋疲力盡難集中！　突缺氧「靠氧氣瓶支撐」險開天窗

記者孟育民／台北報導

由許志豪、杜忻恬、李子森攜手主持的中天、中視全新優質歌唱節目《唱歌給你聽》於明（7日）晚8點在中天綜合台、晚間10點在中視正式開播，李子森坦言收到節目邀約時超震驚：「當初收到《綜藝一級棒》的主持邀約時，驚訝程度大概是80分，因為有6個人，我的角色唱歌比較多，這次收到《唱歌給你聽》的驚訝程度是800分，我覺得長官很有勇氣。」

▲許志豪、杜忻恬田、李子森主持《唱歌給你聽》。（圖／中天綜合台提供）

而他也非常珍惜這難得的機會：「比我們優秀的歌手跟主持人很多，長官給我機會擔任主持人，我也要有勇氣挑戰自己，這對我來講真的是非常大的挑戰，以我的人生清單來講，絕對有前3名。」李子森認為《唱歌給你聽》每集內容都是高水準製作，喊話觀眾一定要看，至於收視壓力他笑稱「應該是給學長（許志豪）扛」。

▲李子森接到《唱歌給你聽》邀約充滿驚訝。（圖／中天綜合台提供）



李子森聊到第1次進棚錄影時就讓他留下難忘的經歷：「連續錄2天，早上又要很早進棚梳化、彩排，很難好好休息，錄到最後我已經有點恍神，注意力沒辦法集中、聽力下降，而且從小我只要很累耳朵就會紅，因為會有點缺氧。」當時體力快透支的他，靠著吸純氧才稍稍緩和下來：「剛好化妝師出國去高原工作，有剩下沒用到的氧氣瓶就借給我。」

經過那次經驗，李子森也懂得怎麼調整狀態：「錄節目的過程很像跑馬拉松，要懂得配速、分配體力，像是彩排的時候不能放全力，要慢慢地開嗓，等到正式來的時候再把全力拿出來，不然都用全力的話，等於出了兩倍的力氣，開嗓就變開天窗。」





