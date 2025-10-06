五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

▲五月天壓軸帶來多首嗨歌。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

第14屆《超犀利趴》今（5日）晚在高雄巨蛋熱力登場，壓軸的五月天帶來多首嗨歌，開場就掀起全場尖叫，團員石頭因故未能出席，主唱阿信開場先幽默破題：「今天其實五缺一，現在太開心也怪怪的，希望大家不要太開心，不然真的怪。」瑪莎接著笑說：「因為大家都有錄影嘛，石頭家裡也是有網路的，他在英國網路很暢通，記得拍下來tag他！」冠佑也附和：「今天所有影片都要tag他！」讓觀眾邊笑邊舉手機拍不停。

▲▼ 五月天要大家嗨度打八折。（圖／相信音樂提供）



怪獸隨即定下今晚的關鍵字：「今天的hashtag是#沒那麼開心，如果石頭在，一定會更high五分之一，今天的開心要打八折，#八折嗨！」談到造型話題時，阿信又忍不住虧隊友：「昨天有人問為什麼瑪莎沒穿裙子，因為他這兩天都穿了石頭的褲子！」瑪莎趁機解釋：「裙子是演唱會限定，以前我覺得男生穿裙子很特別，結果疫情之後每次曝光都是演唱會，大家就以為我都穿裙子。」怪獸與冠佑一搭一唱不放過機會：「他私下也穿啦！」、「穿短裙腿毛又多！」全場爆笑聲不斷，瑪莎氣喊：「你頭啦！」

阿信也安撫歌迷：「我們下禮拜就看到他，大家不要擔心好不好？」怪獸補充：「其實他現在很好！」冠佑則搞笑接力：「他現在在晚餐！」怪獸再補一句：「說好也不是說不好，希望大家今天跟五月天玩得開心！」最後冠佑笑著總結：「剛剛不是說80%嘛？就80%的開心就好，石頭應該也希望大家玩得開心，雖然他現在在吃晚餐。」瑪莎立刻糾正：「沒有啦，現在早餐啦！」引爆全場大笑。

到點歌橋段，有粉絲大喊：「我要點〈倔強〉，獻給花蓮光復鄉的人！」阿信一聽愣住笑說：「天啊，我們本來想拒絕你的點歌的。」怪獸則認真回：「這個出發點就沒辦法拒絕。」阿信隨即表示：「那我們為全花蓮的人唱！」隨後全場萬人一同大合唱〈倔強〉，氣氛瞬間轉為感動。

唱畢，阿信說：「很難點得比他好。其實有時候會覺得自己沒什麼用，一般的生命是陽光、空氣、水，但都市住久了，每天變成陽光、冷氣、水。當我們的兄弟姊妹遭受到這麼大的衝擊，說真的，我們一直都沒有做什麼。」他感謝粉絲點這首歌，「讓我們好像能夠一起分享那樣的心情與感動。」最後也說：「本來說今天要80%的開心，但這份感動可能不小心超過百分之百。」也讓全場報以最熱烈的掌聲與呼喊。