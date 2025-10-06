唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報10/6-10/12】

星象影響：水星進天蠍、木星停滯、金星處女尾聲

本週二水星進天蠍，眾人想把握住重新開始或翻盤的機會，對神秘學感興趣，或翻出懸案令人震驚的新聞，欲積極處理金源事情。木星停滯，情緒漸漸收拾回籠，家庭或組織內部問題浮現。金星處女最後一週，適合整理環境、斷捨離，重建生活秩序。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

雙子：身心俱疲請好好休息；感情亦想停滯與沉澱

巨蟹：遇重大事件先稍安勿躁；感情也先靜觀其變

天秤：局面遇阻礙需耐心等待；感情勿只想著自己

水瓶：接下重大挑戰勞心勞力；感情留意不要失言

牡羊：面對上司要求難以拒絕；感情渴望體貼支持

金牛：情緒易左右工作表現；感情男女情況大不同

天蠍：對整頓財務成果很滿意；感情建議主動出擊

射手：與年輕世代互動增加；感情渴望被照顧保護

獅子：專業表現亮眼突出；感情高冷路線更有魅力

處女：貴人運強但有點嘮叨；感情經長輩牽線介紹

魔羯：處理金錢事宜需謹慎；感情肢體接觸更加分

雙魚：工作表現被肯定稱讚；感情自信提升桃花旺