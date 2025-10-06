唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP
文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報10/6-10/12】
星象影響：水星進天蠍、木星停滯、金星處女尾聲
本週二水星進天蠍，眾人想把握住重新開始或翻盤的機會，對神秘學感興趣，或翻出懸案令人震驚的新聞，欲積極處理金源事情。木星停滯，情緒漸漸收拾回籠，家庭或組織內部問題浮現。金星處女最後一週，適合整理環境、斷捨離，重建生活秩序。
12星座個別影響：
雙子：身心俱疲請好好休息；感情亦想停滯與沉澱
巨蟹：遇重大事件先稍安勿躁；感情也先靜觀其變
天秤：局面遇阻礙需耐心等待；感情勿只想著自己
水瓶：接下重大挑戰勞心勞力；感情留意不要失言
牡羊：面對上司要求難以拒絕；感情渴望體貼支持
金牛：情緒易左右工作表現；感情男女情況大不同
天蠍：對整頓財務成果很滿意；感情建議主動出擊
射手：與年輕世代互動增加；感情渴望被照顧保護
獅子：專業表現亮眼突出；感情高冷路線更有魅力
處女：貴人運強但有點嘮叨；感情經長輩牽線介紹
魔羯：處理金錢事宜需謹慎；感情肢體接觸更加分
雙魚：工作表現被肯定稱讚；感情自信提升桃花旺
