李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

記者孟育民／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖上個月23日發生溢流，重創光復鄉，許多民眾自發擔任「鏟子超人」前往災區協助清理。不只韓籍啦啦隊女神李多慧，今（5日）李雅英也被捕捉到低調現身光復鄉救災，雖然全副武裝，頭戴漁夫帽、護目鏡、口罩，仍難擋強大氣場，她坦言不希望造成別人困擾，「這裡有很多人一起幫忙，大家都是為協助災區才來的；我不想給大家帶來麻煩，所以就很集中精神做事，結果大家怎麼知道我在這？」

▲李雅英被捕捉現身花蓮救災。（圖／讀者提供）



根據《民視》報導，李雅英表示上次富邦活動來過花蓮，就此希望能盡一份心力，昨天才在新竹工作的她，今天趁著中秋連假空檔現身花蓮救災，不過笑說親身投入救災工作才發現「挖土真的很累」，也沒有預料到體力消耗那麼大。

▲李雅英實際行動幫助花蓮。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

她也對為所有受到影響的人加油打氣，暖心說，「光復鄉的鄉親們，加油！來到現場看到那麼多人在努力幫忙，大家不要氣餒，要打起精神，趕快恢復到原本的樣貌；我們今天來，就是希望可以幫上一點點小忙。」