直擊／粉絲心疼「GFRIEND睿隣凌晨上工」　她正能量回應超圈粉

南韓人氣團體GFRIEND成員Yerin（睿隣）於5日在西門町與上百名粉絲見面，她化身為最甜美公主，穿著澎澎裙帶來第一首歌曲，揭開活動的序幕，粉絲掀起熱烈尖叫聲，她嘴甜地表示：「真的很想大家，大家過得好嗎？」隨後她切換成台語「哇金想你（我很想你）」、「哇係睿隣（我是睿隣）」，只是下一秒她對自己的發音沒有自信，擔心地詢問「我是不是唸得不好」，獲得滿場掌聲，她才放心。

睿隣相隔1年再以個人活動來到台灣與粉絲見面，展現滿滿熱情「我真的非常想大家，上次來的時候，大家讓我感到很幸福，印象非常深刻」，最近都在忙著準備單曲〈Awake〉，來台從粉絲身上獲得力量，她也感性回應：「果然跟大家見面就治癒我了！」台下歌迷給予滿滿情緒價值，尖叫聲不斷。

活動迎來聊天環節，睿隣分享自己沒有工作時的行程，「休息的日子，我的日子過得很單純，12點起床先吃飯」，她自爆偶爾工作時都會在凌晨起床，因此休息時會睡到12點，台下粉絲發出心疼的「蛤」聲響，她則驚呼安慰：「喔，沒關係的啦！」強調自己能好好消化工作時長。

她透露很想試試自己下廚，但還是不太擅長，因此經常點外賣，「最近很常點義大利麵，還有不能漏掉的是炸雞，我吃很多炸雞，吃完飯之後看電視，因為旁邊就有沙發，馬上會在沙發上躺下來」，度過悠閒的午後時光，她就會準備去游泳，「然後運完動就會肚子餓了，我會打開手機app，挑看看要吃什麼」，吃飽就去看電視再睡覺。

睿隣分享平凡日常，同時強調「我不天天這樣活著喔，有行程的時候，我是很認真地過活喔，不過我覺得這就是人生的樂趣，大家也跟我一樣吧？」她承認過去忙碌時，突然獲得休假日，會徬徨不知道如何好好休息，現在學會放慢腳步，她表示很滿意現在的狀態，每天都健健康康。