「嬰兒林志玲」長大了！　迷上K-Pop模仿「獵魔女團」氣勢超強

▲黃美珍返鄉現身「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」台東場。（圖／勝星娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「星光二班」黃美珍日前特地返鄉現身「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」台東場，親自為參賽小朋友與家長加油打氣，看著孩子們在舞台上盡情熱舞，她數度眼眶泛紅，感性表示：「這些孩子，讓我看到當年那個不敢上台卻還是努力唱下去的自己。」

▲黃美珍為參賽者打氣。（圖／勝星娛樂提供）



這次返鄉，黃美珍帶著女兒小星同行，當年小星剛出世時，因可愛臉龐和秀髮，而有「嬰兒林志玲」封號，有一段時間沒曝光的她，明顯長高長大，可愛互動成為焦點，她笑說：「小星前一晚已經先跑片大舞台跟小舞台了，幫舞者們試舞台的強度！」最近小星迷上K-Pop與GD，「她每天都在看G-Dragon的MV、學跳舞，還會模仿女團『獵魔女團』拍照的氣勢，真的超有戲！」



看著現場台東、花蓮、屏東的孩子們用舞蹈展現自信，黃美珍也動情說：「舞台的大小不重要，重要的是那份相信自己的勇氣。」她更為近期受地震影響的花蓮鄉親獻上祝福：「希望災情能早日復原，也希望孩子們的笑容，能成為家鄉重新站起來的力量。」

活動結束後，黃美珍對孩子們送上最暖心的勉勵：「不要害怕從小地方開始，你們的故事、你們的努力，未來都可能成為別人的勇氣。」她用自己的故事告訴大家：「只要願意踏出第一步，家鄉也能是最亮的舞台。」



此外，回到熟悉的南京路，美珍也笑說滿滿回憶湧上心頭：「小時候在文化中心參加合唱團比賽，在烏龍院打工時期，下班就跟朋友來這裡吃吃喝喝聊天。」談起最想念的台東美食，她毫不猶豫列出三樣：「米苔目、臭豆腐、還有當地火鍋，每次回來都一定報到！」

