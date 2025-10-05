《中文怪物》日本選手內鬨！小百合控遭排擠「尷尬畫面全播出」當事人回應

記者孟育民／台北報導

法籍YouTuber「酷的夢」推出全新大型企劃《中文怪物》，節目一上線便在網路上掀起話題。昨（4日）最新一集上線，日本選手竟爆發內鬨，早川小百合在受訪時指控藤井麻由與愛子看自己不順眼，吃飯時直接略過她誇讚其他選手中文很強，忍不住怒轟：「她們真的愛欺負我，真的靠X，不喜歡我可以去別的地方。」超尷尬的氛圍，讓網友直呼：「感覺日本人私下有心結了」、「一點都不像演的」。

▲▼《中文怪物》日本選手爆內鬨，小百合認為遭到欺負。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

早川小百合在節目中，認為遭同隊藤井麻由與愛子排擠、冷落，跑到隔壁桌向安娜、梵雅戈吐苦水，而她臉上尷尬的表情更是全被鏡頭捕捉，畫面曝光後掀起網友討論，直呼：「別人的內戰像演的，日本人內戰不像演的。」

對此，麻由在Threads發文解釋，表示真實情況並非鏡頭前這樣，事後也有找早川小百合詢問「是不是哪裡我讓妳不舒服？如果有的話請告訴我」，並當場向她道歉，「這段對話並沒有被拍下來，但這是真實發生的事。我知道節目會需要效果、我也會盡力讓內容更好看，努力爭取鏡頭。但被誤會我也蠻傷心的。不好意思佔用大家寶貴的時間談這些話題，但請允許我為自己說話，我會繼續學習、繼續努力。」

▲麻由在節目中認為小百合中文最不好。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

愛子也發聲，表示對當天情況渾然不自覺，並未感受到尷尬，「而且我也很喜歡其他日本參賽者，大家都是朋友， 相信每個人都是很認真地來參加比賽。其實我是抱著非常認真的心態去的， 因為我一直以為這是中文比賽，應該說我太專注在比賽上、太認真了， 完全沒空在意別人，也沒注意鏡頭。」強調說那句「誰的中文最強」， 只是唸節目組放在桌上的卡片題目而已，加上剪輯的關係，導致節目看起來火藥味十足，希望大家不要太認真。