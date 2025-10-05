曹政奭愛妻挺5月孕肚現身！四肢超纖細　男星驚呼：看不出來懷孕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派女歌手Gummy和曹政奭2018年結婚，2020年生下大女兒，她7月宣布懷上第二胎的喜訊後，獲得大批粉絲祝福，懷胎5個月的她，近日現身於朴修弘YouTube頻道裡，身形還是很纖細，孕肚也幾乎看不出來，令歌迷驚呼「身材維持得很好」、「完全沒有孕婦感」。

▲曹政奭愛妻挺5月孕肚現身，朴修弘驚呼看不出來懷孕。（圖／翻攝自朴修弘YouTube）



Gummy自宣布懷孕後，鮮少透過IG分享日常生活，沒想到，近來驚喜現身於朴修弘的影片裡，她穿著一身黑色系為主的服裝，上衣雖然寬鬆遮住孕肚，但四肢還是很纖細，直到她稍微把手放到肚子上，才能明顯看出肚子的D線條。

▲Gummy日前宣布懷二胎。（圖／翻攝自Gummy IG）



由於Gummy身材看起來太纖細，朴修弘經過旁邊的人提醒「Gummy現在懷胎5個月」，他才驚呼：「可是完全看不出來！」鏡頭掃到Gummy的近況，確實依舊維持著纖瘦體態，她的臉上氣色紅潤、笑容燦爛，完全感覺不出是懷孕中的媽媽。

懷二胎的近況難得曝光，Gummy自然大方的模樣也引起網友讚嘆「氣質太好了」、「孕婦還能這麼漂亮」、「根本是幸福的化身」。