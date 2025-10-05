才當完鏟子超人！　鼓鼓搖滾開唱「驚喜合體白安」

▲鼓鼓和白安驚喜合體。（圖／新視紀整合行銷提供）



「2025桃園鐵玫瑰音樂節」10月4日、5日連續兩天在陽光劇場登場， 鼓鼓呂思緯再次站上鐵玫瑰音樂節舞台帶來搖滾風格歌單，更邀請白安擔任特別嘉賓，兩人合唱〈帶我去月球〉，白安也獨唱新作〈路邊野餐〉，帶來雙重驚喜。鼓鼓透露近期正投入明年新專輯的製作與錄音，與蕭秉治一起組成的團體GX，更推出單曲〈超人披風〉，用音樂傳遞友情的溫暖與守護。

他表示：「很高興可以再次參與鐵玫瑰的舞台，每次都是不一樣嘗試，保持新鮮跟熱情！這次也久違了，特別跟白安一起合作！組團的配置也跟以往不太一樣，整體算是偏搖滾一點的歌單，希望大家會喜歡，一起來個熱血的中秋連假吧！希望明年發片後也有機會再來鐵玫瑰分享新作品！」

這次來到桃園，鼓鼓表示對桃園印象最深刻的是夜市，中原或中壢夜市都很大很好逛，喜歡在夜市裡搜集挖掘各種美食小攤的感覺，而白安則難忘在桃園品嚐到一家擁有60年歷史的阿婆麵店，家常、樸實又簡單的美味，讓人印象深刻。

今年拿下第36屆金曲獎最佳樂團的TRASH，火力全開參與桃園最大音樂盛事「鐵玫瑰音樂節」，雖然喊出「單飛不解散」，團員各自的作品即將陸續問世，但合體站上舞台的能量依舊不減，以〈Never Die〉、〈火星的班機〉、〈幸福的末班車〉等歌曲炸翻陽光劇場！至於對桃園的印象，他們笑說曾到訪華泰名品城，認為那裡很適合帶小朋友和家人同遊，「場地寬敞，有得吃、有得逛，很讚！」

