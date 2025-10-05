ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《中文怪物》日本選手內鬨爆排擠
超商中秋連假優惠懶人包
楓葉姐姐「真實年齡公開」網震驚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿凱 里歐 鼓鼓 蕭秉治 高允漢 李翊君 蕭煌奇 許子吟

才當完鏟子超人！　鼓鼓搖滾開唱「驚喜合體白安」

▲▼鼓鼓和白安驚喜合體。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲鼓鼓和白安驚喜合體。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者翁子涵／台北報導

「2025桃園鐵玫瑰音樂節」10月4日、5日連續兩天在陽光劇場登場， 鼓鼓呂思緯再次站上鐵玫瑰音樂節舞台帶來搖滾風格歌單，更邀請白安擔任特別嘉賓，兩人合唱〈帶我去月球〉，白安也獨唱新作〈路邊野餐〉，帶來雙重驚喜。鼓鼓透露近期正投入明年新專輯的製作與錄音，與蕭秉治一起組成的團體GX，更推出單曲〈超人披風〉，用音樂傳遞友情的溫暖與守護。

▲▼鼓鼓和白安炒熱現場氣氛。（圖／新視紀整合行銷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鼓鼓和白安炒熱現場氣氛。（圖／新視紀整合行銷提供）

他表示：「很高興可以再次參與鐵玫瑰的舞台，每次都是不一樣嘗試，保持新鮮跟熱情！這次也久違了，特別跟白安一起合作！組團的配置也跟以往不太一樣，整體算是偏搖滾一點的歌單，希望大家會喜歡，一起來個熱血的中秋連假吧！希望明年發片後也有機會再來鐵玫瑰分享新作品！」

這次來到桃園，鼓鼓表示對桃園印象最深刻的是夜市，中原或中壢夜市都很大很好逛，喜歡在夜市裡搜集挖掘各種美食小攤的感覺，而白安則難忘在桃園品嚐到一家擁有60年歷史的阿婆麵店，家常、樸實又簡單的美味，讓人印象深刻。

今年拿下第36屆金曲獎最佳樂團的TRASH，火力全開參與桃園最大音樂盛事「鐵玫瑰音樂節」，雖然喊出「單飛不解散」，團員各自的作品即將陸續問世，但合體站上舞台的能量依舊不減，以〈Never Die〉、〈火星的班機〉、〈幸福的末班車〉等歌曲炸翻陽光劇場！至於對桃園的印象，他們笑說曾到訪華泰名品城，認為那裡很適合帶小朋友和家人同遊，「場地寬敞，有得吃、有得逛，很讚！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

桃園鐵玫瑰音樂節

推薦閱讀

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

10/3 23:19

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

10/3 20:07

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

18小時前

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！　阿凱驚喜瞞半年雙方家長到場見證

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！　阿凱驚喜瞞半年雙方家長到場見證

16小時前

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

3小時前

八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU…最新病況曝光

八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU…最新病況曝光

3小時前

28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也聞不到妳

28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也聞不到妳

5小時前

蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」：想被世壯運金牌摔嗎

16小時前

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

6小時前

饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

17小時前

鳳小岳「鏟子超人」低調現蹤光復！志工巧遇才曝光　拍戲愛上花蓮：居民辛苦

鳳小岳「鏟子超人」低調現蹤光復！志工巧遇才曝光　拍戲愛上花蓮：居民辛苦

18小時前

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

23小時前

熱門影音

邵庭蘇花

邵庭蘇花
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
劉俊謙被拷問撂台語：哩公小？ 偷拍女友睡覺「叫他刪偷保留」

劉俊謙被拷問撂台語：哩公小？ 偷拍女友睡覺「叫他刪偷保留」
法拉利姐遭母親趕出家門！ 直播淚崩：斷絕母女關係#星光雲REELS

法拉利姐遭母親趕出家門！ 直播淚崩：斷絕母女關係#星光雲REELS
51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」

51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」
嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」

蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」
王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐深夜淚崩「遭媽媽趕出家門」　揚言「斷絕關係」:哪有這樣的母親！

法拉利姐深夜淚崩「遭媽媽趕出家門」　揚言「斷絕關係」:哪有這樣的母親！

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

香蕉哥哥50歲了！凍齡外貌嚇到莎莎　25年沒換過工作「被小孩笑容療癒」

香蕉哥哥50歲了！凍齡外貌嚇到莎莎　25年沒換過工作「被小孩笑容療癒」

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

山下智久問候

山下智久問候

看更多

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

16分鐘前10

兒子長出美人尖！邱澤暢聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮

37分鐘前0

邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

41分鐘前0

網爆《風林火山》拍攝內幕！「任賢齊發火要打導演」他昔日受訪被挖

50分鐘前0

《中文怪物》日本選手內鬨！小百合控遭排擠「尷尬畫面全播出」當事人回應

53分鐘前1

曹政奭愛妻挺5月孕肚現身！四肢超纖細　男星驚呼：看不出來懷孕

58分鐘前0

女星助陣節目！　竟被白安釣出「羞戀男團MONSTA X成員」

1小時前0

才當完鏟子超人！　鼓鼓搖滾開唱「驚喜合體白安」

1小時前0

瘋電影／天作之合　如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

1小時前911

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」
    10/3 23:199054
  2. 演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災
    10/3 20:074010
  3. 73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口
    18小時前186
  4. YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！
    16小時前5618
  5. 馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還債…無奈曝遭詐騙
    3小時前2614
  6. 八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU
    3小時前167
  7. 28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！母淚「2年不敢洗愛女睡衣」
    5小時前344
  8. 蕭煌奇不忍了！　五月天阿信1句話踩到「地雷」
    16小時前181
  9. 楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP
    6小時前8
  10. 饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟
    17小時前4433
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合