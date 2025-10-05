潘瑋柏社群突改名：再會了！「宣布準備幹大事」　萬人朝聖按讚

記者田暐瑋／綜合報導

潘瑋柏近年事業重心放在大陸，過去曾因演唱會照片被拍到身形圓潤、發福走樣，一度被網友戲稱「潘瑋厚」，幾乎讓人認不出。4日他突然宣布要開始減肥，甚至連社群平台名稱都改了，表現堅定決心，立刻引起粉絲熱烈回應。

▲潘瑋柏。（圖／翻攝自潘瑋柏小紅書）



潘瑋柏4日在社群平台「小紅書」發文，宣布要「卸下吃神頭銜」，他直言原本只是分享自己2005至2025年的體態對比照，卻意外引發網友熱議，因此他正式宣布將開始減肥，目標要回到以前體重，「美食的路上，再會了！」這則貼文迅速獲得超過1.6萬次讚，並吸引近9000則留言回應，成為當日熱門話題。

▲潘瑋柏宣布減肥。（圖／翻攝自潘瑋柏小紅書）



對於潘瑋柏的宣言，有網友用他過去被拍到吃麵的哏笑虧：「這位老闆你的麵已經煮好了，先吃吧？」他立即回應「不吃！」連在社群平台上的個人名稱也特別用括號標註「減肥中」，也有粉絲在貼文下方留言互動，「以我多年減肥的經驗，他今天絕對是吃了很好吃的東西，並且還吃撐了，此刻內心充滿了煎熬和悔恨，這種狀態時效差不多能維持到明天午飯前」，引發網友共鳴。

