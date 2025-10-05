八點檔男星收病危通知！　「肝指數飆到8000」進ICU…最新病況曝光

記者黃庠棻／台北報導

八點檔男星洪毛堪稱最佳綠葉，在《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等戲都帶給觀眾許多笑料，私底下的他經營汽車貼膜副業有成，先前在新竹開設新店面還有許多藝人好友站台。沒想到，洪毛卻在上週五（9月25日）突發重病，還被送入加護病房。

▲洪毛（右）是八點檔的最佳綠葉。（圖／民視提供）

洪毛日前發現自己上廁所「顏色變得不一樣」，身體也有悶燒的感覺，於是到醫院檢查，沒想到醫生一看之後就不讓他離開醫院，緊急住院檢查，原來他的肝指數飆到8000多，同時併發膽囊炎，直接被送進加護病房，還收到了病危通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》洪毛進加護病房。（圖／民視提供）

在加護病房躺了整整5天，洪毛誠實地將原因歸咎於「自己沒有照顧好自己的身體」，並點出癥結「長時間熬夜、吃東西也沒有注意到。」他坦言，其實身體的毛病「有一段時間了」，但都被自己忽略，這次教訓非常深刻。

▲《好運來》洪毛進加護病房。（圖／民視提供）

而洪毛近期在《好運來》有不少戲份，電視台特意為他調整了劇情，他也表達歉意「讓公司還有劇組造成了麻煩，也深深地跟大家說聲抱歉。」在加護病房休息過後，他的狀況已經穩定下來，肝指數等各項數值都已恢復正常，目前已轉到普通病房進行觀察，並樂觀預告這兩天留院觀察，沒問題就可以出院。

▲《好運來》洪毛進加護病房。（圖／民視提供）