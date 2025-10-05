28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也聞不到妳

記者田暐瑋／綜合報導

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年遭前夫一家碎屍烹煮，震驚社會，在家屬心中留下無法癒合的傷痛。事隔2年多，蔡天鳳母親近日透過直播談及愛女，悲痛之情溢於言表，至今仍保留女兒生前穿過的白色睡衣不敢清洗，「是永遠無法癒合的創傷。」

蔡天鳳母親近日談及愛女，哽咽表示還留著女兒最愛的白色睡衣，因害怕衣物上殘留的女兒氣息不見，到現在都選擇不清洗，「媽媽怕洗乾淨了，以後再也聞不到妳身上的味道。」道出母親對女兒的思念與不捨，「2023年2月21日，是我人生最痛的日子。白髮人送黑髮人，是永遠無法癒合的創傷。」

▲蔡天鳳生前愛美，夫家斥資300萬港幣打造粉色葬禮。（圖／翻攝自IG／xxabbyc）

此外，蔡天鳳4名子女的撫養問題，蔡媽媽透露香港高等法院已完成相關判決，蔡天鳳與前夫所生的長子與次女由她親自照顧，再婚生下的2子女則由現任丈夫負責監護。蔡媽媽指出，鄺家多年來從未分擔生活開支，子女的養育費不曾花過一毛錢，為了顧及孩子，費用全由蔡天鳳承擔。有關辯護方提及蔡天鳳生前與鄺港智合夥做生意，她否認此事，並說女兒是在被遊說情況下，拿出7、8000萬投資，投資的錢被鄺港智與前公公鄺球拿走。