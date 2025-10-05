楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男神楊洋因主演多部夯劇走紅，今年主演新劇《凡人修仙傳》播畢不久，演技廣獲好評。而他私下生活低調，近日因大陸十一連假出遊，意外被目擊與女星蔣夢婕同行，而兩人因合作《紅樓夢》成為好友，長達十幾年的友情也再度引發外界關注。

▲楊洋演出多部夯劇走紅。（圖／翻攝自微博）

據陸網曝光的目擊影片，楊洋一行人來到河北阿那亞，該處是知名旅遊度假區。影片中，楊洋身穿一件寬鬆的淺灰色長袖上衣，下搭淺色寬褲與白球鞋，配上一頂黑色口罩與黑色墨鏡，同行女生身穿粉紅色寬鬆長袖上衣，戴著黑框眼鏡，穿著白色寬褲與白鞋，手中拿著一杯飲料，網友認出女生是蔣夢婕，兩人邊走邊聊，且並非獨自二人，前後左右皆有人保持距離同行，更有網友認出同行者還有在《凡人修仙傳》飾演「吳師叔」。

▲楊洋戴墨鏡口罩仍被認出，身邊是《紅樓夢》飾演林黛玉。（圖／翻攝自微博）

楊洋與蔣夢婕因演出李少紅《紅樓夢》出道，戲裡分別飾演成年的賈寶玉、林黛玉。蔣夢婕曾在陸綜談「最長情的朋友是楊洋」，雙方相識時他年僅16歲，且到現在一直經常見面打電話、視訊，而楊洋也在今年蔣夢婕參加《乘風2025》時公開為她打氣支持，也曾被狗仔直擊過雙方私下聚餐吃飯，友誼長達18年之久。這次再度被捕捉到兩人同框，陸網形容「寶黛CP同遊」。

▲楊洋、蔣夢婕因合作《紅樓夢》相識。（圖／翻攝自微博）

▲蔣夢婕節目中回答最長情朋友，提到是楊洋。（圖／翻攝自微博）