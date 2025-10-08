金馬專訪／「一家五口」全入圍！曾敬驊：真的滿爽　導演曝為他臥底其他劇組

記者蕭采薇／專訪

電影《我家的事》在第62屆金馬獎拿下八項入圍，其中包括藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、和姚淳耀「一家五口」都獲得演員獎項提名，對此曾敬驊在入圍後，首次接受《ETtoday星光雲》專訪時，邊笑邊說：「這個真的是滿爽的！」曾敬驊也感性表示，很感謝這部電影給了他歸屬感，「這對當時的我很重要。」

▲《我家的事》曾敬驊、導演潘客印、黃珮琪，在金馬入圍後，再次接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

《我家的事》導演潘客印、演員曾敬驊、黃珮琪，在得知入圍後，日前獨家接受《ETtoday星光雲》專訪，潘客印笑說，錄製金馬入圍直播的reaction，其實是曾敬驊的主意。而大家最開心的，是本來以為電影上映後緣分也盡於此，沒想到又多出「金馬番外篇」，全家人和「阿淵叔叔」（姚淳耀飾）還可以一起去「家族旅行」。

黃珮琪笑說，宣布入圍那天，她打開直播已經宣佈完「最佳新演員」的提名，看著安安靜靜的手機，心中還想著：「涼去了！」還腦補了一齣全家都入圍，只有自己沒有的失落劇情。沒想到就在「最佳女配角」的名單裡聽到自己的名字，這種「失而復得」的心情更是興奮和難忘。

▲《我家的事》（左起）高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華，再加上姚淳耀「一家五口」全入圍。（圖／牽猴子提供）

新生代演員曾敬驊今年有兩部電影作品和《大濛》，不少影迷甚至期待能「雙料入圍」，而最終他以《我家的事》獲得最佳男配角提名。對此金馬執委會執行長聞天祥坦言，曾敬驊拿了所有評審的票，只是分散在兩部電影，最終因《我家的事》票數較多而入圍。評審也稱讚：「他是家庭成員的演員中，唯一沒有參與短片的，卻融入的非常好。」

獲得肯定當然開心，但對此曾敬驊說：「這完全不是我的能力。」他接著解釋：「你們看我的樣子，也不像是會去很主動融入其他人的樣子。」曾敬驊由衷的說：「我很謝謝他們，不是走那種『歡迎加入我們的大家庭～』這種路線，那樣太熱情了，我會退更遠。他們從一開始給了我很舒服的距離，沒有什麼『破冰』，默契是自然生長出來的，因為我們一直在一起。」

▲曾敬驊是《我家的事》家族成員的演員中，唯一沒有參與短片拍攝的。（圖／牽猴子提供）

從短片《姊姊》就在的黃珮琪，歷經了「兩任弟弟」，透露在《我家的事》開拍前，大家不是一起上表演課，而是從一場場的團康活動中，找到屬於一家人的默契，不管是去導演的故鄉彰化社頭，還是大夥兒一起烤肉、爬山、釣蝦。

黃珮琪笑說：「導演（潘客印）就像導遊一樣。」曾敬驊則補充：「導演有帶我們，去吃他從小吃到大的麵攤。」潘客印卻是在這些活動中，隨時記錄下來，在開拍前作成小影片送給每個演員，「我想讓他們知道，最自然自在的狀態是什麼狀態，那是他們自己都沒有觀察到的樣子。」

▲曾敬驊在金馬入圍一戰中，拿下了所有評審的票。（圖／記者徐文彬攝）

曾敬驊在《我家的事》飾演「弟弟」，在《大濛》則飾演「哥哥」，現實生活中，有姊姊也有妹妹的他，恰好就是這兩種角色。曾敬驊說：「表演上是滿多投射的，很多人以為我是本色演出，那當然也不是。角色和我還是有很多不一樣的地方，但《我家的事》對我來說，給了那時候我很需要的歸屬感。」

▲曾敬驊和黃珮琪在《我家的事》飾演姐弟。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，在從短片《姊姊》到長片《我家的事》的發展過程中，為了尋找「新的弟弟」，導演潘客印還以演員身份，特地去曾敬驊當時正在拍攝的電影《我的麻吉四個鬼》軋一角，只為了近距離觀察他，是不是適合「夏仔」的人選。而曾敬驊完全不知情，還以為只是巧合，得知真相後，他也忍不住說：「哇！這真的有點可怕！」《我家的事》全台上映中。