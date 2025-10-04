為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

記者蔡琛儀／台北報導

李翊君出道38年，終於登上台北小巨蛋開唱，她過去再次唱紅布袋戲經典歌曲〈苦海女神龍〉，今也不忘重現經典，還請到73歲的「布袋戲歌后」西卿助陣，將西卿從雲林請到台北，讓全場萬名歌迷嗨到幾乎要暴動。

▲▼李翊君將「布袋戲歌后」西卿從雲林專程請到台北站台。（圖／記者林敬旻攝）

李翊君說，一直記得剛唱完〈苦海女神龍〉要宣傳時，唱片公司還請布袋戲大師、西卿前夫幫當時是新人的李翊君錄電台口白，讓她一直謹記這份恩情，西卿笑說：「我也很開心他幫你錄口白。」李翊君用台語說「口白」兩字，結果講成「靠北」，西卿連忙矯正她的台語發音，相當逗趣。

西卿早年就曾唱過〈苦海女神龍〉，時隔多年唱片公司要重製推出，但黃俊雄捨不得愛妻要因此上台北3個月，才改由李翊君重新演繹這首歌，她還反覆聽了多次西卿的版本，笑說：「好險黃老師不讓你來台北，要不然哪有現在的〈苦海女神龍〉！」

▲▼李翊君開唱秀出美腿和美胸。（圖／記者林敬旻攝）

西卿開心表示，很榮幸被李翊君請來當嘉賓，最後還加碼演唱〈粉紅色的腰帶〉，不過她難得站上大舞台，不免有些緊張，還有些不好意思的問：「可以喝個水嗎？我是第二次來小巨蛋，上次是金曲獎，對不起、對不起。」李翊君還拱全場觀眾，在西卿喝水時給出熱烈掌聲，還虧：「你喝水也有掌聲耶。」西卿又害羞說：「哎喲我真不好意思捏。」相當古意。